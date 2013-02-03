ساخت اولین آرامگاه الکترونیک در مشهد/دیدار با گذشتگان در دنیای دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، جوان مبتکر و پژوهشگر مشهدی با بهره گیری از فناوری اطلاعات و تکنولوژی های همراه توانسته است اولین آرامگاه الکترونیک و هوشمند "e-Tomb" را ابداع کند تا کسانی که دل در گرو خفتگان در خاک دارند هنگامی که از کنار مزار این افراد گذر می کنند بتوانند حدیث زندگی آنان را شنیده و از خدمات، فعالیت ها و یا ایثارگری هایشان در راه بشریت آگاه شوند و تصویر این افراد را نیز مشاهده کنند.

ارتباطات بیشتر بین رهگذران و زائران قبور

نوید کمالی طراح و ابداع کننده اولین آرامگاه الکترونیک و دبیر کمیته فناوری دومین کنفرانس ملی دولت همراه در گفتگو با خبرنگار مهر دراین باره اظهار می کند: ساخت اولین آرامگاه الکترونیک و هوشمند "e-Tomb" را در راستای شناخت و ارتباط بیشتر بین رهگذران و زائران قبور مسلمانان و فرد درگذشته با بهره گیری از فناوری اطلاعات و تکنولوژی های همراه برای اولین بار در ایران و جهان اسلام انجام داده ام.

وی می افزاید: هر شهروندی که گذری به آرامستانها و اماکن متبرکه محل دفن مسلمانان داشته باشد بارها با این سوال مواجه می شود که این فرد یا افراد آرمیده در دل خاک در زندگی خود چه کرده اند و یا چه خدماتی به جامعه خود ارئه داده بودند و زمینه ساز چه تحولاتی در عصر خود شده بودند.

اولین سنگ لوح هوشمند در ایران و جهان اسلام

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران ادامه می دهد: این سوال برای سالها در ذهن و اندیشه هزاران فرد بود اما بدلیل پایین بودن سطح تکنولوژی و فناوری پاسخی برای آن یافت نمی شد، تا این که امروز برای اولین بار با بهره گیری از ادغام چند فناوری مختلف اولین سنگ لوح هوشمند در ایران و جهان اسلام ویژه قبور مسلمانان در مشهد الرضا خراسان رضوی انجام و رونمایی شد.

این پژوهشگر و محقق حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می افزاید: امروزه فناوری های همراه بدلیل ارزان بودن و در دسترس بودن برای همه اقشار جامعه و وجود بیش از 75 میلیون کاربر تلفن همراه در کشور و همچنین پوشش گسترده شبکه ارتباطات سیار باعث شده است تا تلفن های همراه نقشی اساسی و پر رنگ در ایجاد تحول در فرایندهای روزانه شهروندان بر عهده گیرند تا جایی که مفهوم "دولت همراه" به عنوان حالت تعالی یافته دولت الکترونیک معنا می شود.

کمالی عنوان می کند: رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به ایجاد جامعه اطلاعاتی در جهان گشت که بستر آن را محیط اینترنت مهیا کرده است.

وی بیان می کند: گسترش اینترنت و پیدایش رسانه های نوظهور از جمله خبرنامه ها و کتب دیجیتال باعث گشته است تا الگوهای نشر و انتشار آثار مکتوب دچار تغییر گشته و آثار دیجیتال جایگزین آثار مکتوب شوند بطوری که حتی چندی پیش نشریه بین المللی ""News Weekبا شمارگان چند میلیونی چاپ مکتوب و کاغذی را متوقف کرد و نشر مجازی را جایگزین کرد.

ایده ادغام فناوری های همراه و اینترنت

کمالی یاد آور می شود: اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی، دسترس پذیری و نشر آثار و اندیشه ها را به نحوه غیرقابل انکاری تسهیل کرده است از این رو ایده ادغام فناوری های همراه و اینترنت منجر به ایجاد نخستین آرامگاه الکترونیک در جهان شد.

وی می افزاید: آرامگاه هوشمند مجهز به فناوری های پیشرفته RFID , NFCو بارکد دوبعدی است که کلیه گوشی ها و تلفن های هوشمند و دوربین دار از جمله تبلت ها را قادر می سازد با نزدیک شدن به آرامگاه یا روشن کردن دوربین تلفن همراه خود و اسکن کد مربوطه به مجموعه آثار و فعالیتهای اثر بخش فرد درگذشته از طریق بستر شبکه تلفن همراه اپراتورهای رایج کشور از جمله 2G و 3G دسترسی پیدا کنند.

راهی برای زنده نگهداشتن یاد کسانی که دوستشان داریم

وی عنوان می کند: تلاش من ایجاد راهی برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره کسانی است که دوستشان داریم و باعث شده اند که دنیایی بهتر داشته باشیم.

کمالی اظهار می کند: برای اولین بار اولین نمونه آرامگاه الکترونیک برای آرامگاه مرحومه "عصمت نجف زاده" از معلمان پژوهشگر و محقق خراسان رضوی که آثار و فعالیتهای پژوهشی متعددی در راستای ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی دانش آموزان ابتدایی مناطق محروم استان داشت طراحی و ساخته شد.

این پژوهشگر و محقق حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می افزاید: در این نمونه اولیه زائران آرامگاه این معلم فقید قادر خواهند بود از طریق تلفن های همراه خود به مجموعه آثار و مطالب آموزشی تهیه و تنظیم شده بوسیله ایشان بصورت رایگان دسترسی پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه سنگ لوح الکترونیک پس از رونمایی در مشهد به شهرستان بجستان و روستای الکترونیک زین آباد منتقل می شود ادامه می دهد: از جمله ویژگی های منحصر به فرد این نوع از آرامگاهها "eTomb" می توان به توانایی ذخیره و باز پخش تصاویر، ویدئوها و فایلهای صوتی بازمانده از فرد درگذشته اشاره کرد که این خود باعث می شود حتی سالها و قرنها بعد از فوت فرد، زائران قبور با مشاهده تصاویر و ویدئوهای فرد ترسیمی روشن و واضح از او را در نظر داشته باشند که این ویژگی منحصر به فرد می تواند در آرامگاههای شهدا عزیز و هنرمندان گرامی کارایی فراوانی داشته باشد.

امکان دسترسی زائران گلزار شهدا به زندگی نامه شهیدان

عضو انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران توضیح می دهد: بطور مثال با قرار دادن زندگی نامه کامل هر شهید دوران دفاع مقدس به همراه فایلهای ویدئویی و صوتی می توان زائران گلزارهای شهدا را بیش از پیش با زندگی پرشکوه هر یک از شهدا آشنا کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: بزودی امیدواریم نمونه های پیشرفته تر آرامگاه الکترونیک را به همراه سامانه های جامع مدیریت الکترونیک آرامستانهای کلان شهرها را مبتنی بر فناوری های همراه ارائه کنیم.

هنرمند طراح و تولید سنگ لوح های آرامستانهای مشهد و طراح و سازنده آرامگاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: برای سالها الگو و شیوه ساخت سنگ لوح ها برای آرامگاههای درگذشتگان بدون هیچ گونه تغییر و تحولی ادامه داشت و تمام آنچه به یادگار از فرد متوفی بر سنگ لوح بجا می ماند اطلاعات مختصری مانند نام پدر، تاریخ تولد و وفات به همراه یک قطعه شعر بود.

حک شدن تصویر آخرین پیشرفت فناوری سنگ لوح بود

رضا سعدی می افزاید: البته در چند سال اخیر بازماندگان برای حفظ تجسم خود و سایر زائران از فرد درگذشته، سفارش حک شدن یک تصویر از متوفی را بر روی سنگ می دادند که تا به امروز این کار آخرین پیشرفت در حوزه فناوری تولید سنگ لوح ها محسوب می شد.

وی عنوان می کند: اما با همکاری صورت گرفته با آقای نوید کمالی به عنوان مخترع و مبدع طرح آرامگاه های الکترونیک توانستیم اولین نمونه آن را در جهان اسلام تهیه و تولید کنیم.

وی می افزاید: امروزه با توجه قرار گرفتن بهشت رضا به عنوان آرامگاه هزاران مسلمان متدین در مشهد می توانیم با بهره گیری از کاربردهای مضاعف فناوری اطلاعات زمینه توسعه این اماکن را فراهم آوریم تا خدمتی به شهروندان و همچنین زائران این شهر کرده باشیم.

فناوری در خدمت تحول حیات و ممات بشری

فرایند انجام مراسم کفن و دفن و آیین های بزرگداشت و سوگواری برای درگذشتگان در طی صدها و هزاران سال تغییر و تحول خاصی پیدا نکرده و پرونده عملکرد و فعالیتهای هر انسان با فوت او پایان می پذیرفت و آیندگان راهی برای شناخت کسانی که دیگر در قید حیات نبودند نداشتند.

در این بین تنها دانشمندان و ادیبان نامدار در طول تاریخ بدلیل نگارش آثار مکتوب و حفظ آثار آنها در طی قرون مختلف، آیندگان را قادر ساخته بودند تا با مطالعه آثار آنان درک و شناخت مناسبی از فعالیتهای اثر گذار آنها داشته باشند و در حال حاضر رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره گیری عموم شهروندان از تکنولوژی های نوظهور ارتباطی این امکان را فراهم کرده است که تا شاهد تغییرات مشهودی در سبک زندگی و حیات و ممات بشریت باشیم.

گزارش: زهرا طوسی