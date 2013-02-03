فارس دارای جایگاه بالایی در بخش سینمای کشور است

احمد همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد زیادی از بازیگران و کارگردانان نامی کشور اهل استان فارس و شهر شیراز هستند، افزود: فارس دارای جایگاه فرهنگی بالایی در کشور است و امروز شاهدیم که بسیاری از بزرگان تئاتر، سینما و تلویزیون از اهالی استان فارس هستند.

وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره فیلم فجر به دلیل سابقه فارس در عرصه سینما و تئاتر است، یادآور شد: دوازدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز از روز گذشته شروع به کار کرد و خوشبختانه طی 12 سال گذشته هیچگونه وقفه ای برای برگزاری این جشنواره ایجاد نشده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس تاکید کرد: با تمامی مشکلات بودجه ای در سال جاری هیچگاه به فکر تاخیر و یا عدم برگزاری جشنواره فیلم فجر در شیراز نبودیم.

همتی در خصوص استقبال تماشاگران از روز اول جشنواره دوازدهم فیلم فجر شیراز تصریح کرد: همیشه روز اول جشنواره با استقبال کمتری از جانب تماشاگران شیرازی مواجه هستیم اما در روزهای جشنواره، پخش فیلم به سانس های اضافه کشیده می شود.

وی با اشاره به اینکه اکران فیلم ها در جشنواره دوازدهم نسبت به سال قبل بیشتر است یادآور شد: در جشنواره یازدهم 19 فیلم اکران شد در حالیکه در سال جاری 28 فیلم در 64 نوبت اکران می شود.