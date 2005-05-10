مهندس جوانمردي در گفتگو با خبرنگار حوزه ودانشگاه "مهر" افزود: بنياد توسعه فردا يك مجموعه خصوصي است كه در حوزه نرم افزاري و مغز افزاي فعاليت مي كند. در حال حاضر اين بنياد حجمي از فعاليت ها را در حوزه نانو شروع كرده و شبكه سازي محور هاي نانو را به عنوان يكي از فعاليت هاي حوزه فناوري بررسي مي كند.

وي تصريح كرد: با توجه به اينكه مسايل دنياي امروز مسايل بين رشته اي و فرا رشته اي است، هر موضوعي كه به بنياد توسعه فردا ارائه مي شود، يك تيم بين رشته اي براي اين مسئله انتخاب مي شوند تا موضوع را بررسي كنند.

مديرعامل بنياد توسعه فردا خاطر نشان كرد: نخبگان نياز به حمايت ندارند، بايد آنها را به حوزه هاي انجام كار هدايت كنيم. دولت بايد مشخص كند كه در اين زمينه متقاضي چه فعاليت هايي مي باشد تا نخبگان در اين زمينه ها به حوزه هاي كاري هدايت شوند.

مهندس جوانمردي تصريح كرد: بنياد توسعه فردا در نظر دارد توانمندي هاي خود را در حوزه انرژي، برنامه ريزي و شبيه سازي امداد نجات، ستاد بحران و توسعه فناوري نانو هدايت كند.

وي در زمينه توسعه فناوري نانو در بنياد توسعه فردا ياد آور شد: تنها راه توسعه فناوري نانو اين است كه بتوانيم بخش خصوصي را درگير كنيم. اين بنياد به مدت 4 ماه است كه فعاليت هاي خود را در اين زمينه آغاز كرده است.

مدير عامل بنياد توسعه فردا تصريح كرد: اين بنياد در قدم اول شناخت واقعي و بين لايه اي بخش خصوصي را مدنظر قرار داده است. همچنين در اين زمينه با طيف وسيعي از افراد تأثيرگذار در بخش خصوصي مذاكراتي صورت داده است.



وي در پايان يادآور شد : براي حضور هر چه بيشتر بخش خصوصي در توسعه فناوري نانو، برنامه هاي ترويجي مختلفي در نظر گرفته ايم كه بخشي از آنها انجام شده است.