دكتر ولايتي ، محمد رضا خاتمي و رسول منتجب نيا ميهمان نمايشگاه مطبوعات

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از ستادخبري نمايشگاه مطبوعات روز دوشنبه درسالن چادري گفتگوها سراي (1) ساعت 30/11صبح نشستي ازسوي نشريه خورشيد مكه با هدف معرفي اين نشريه و با حضور حجت الاسلام نعمتي ساعت 14 نشست مطبوعات ورزشي وتربيتي توسط خبرگزاري آنا و با حضور دكتر بهرام قديمي ،مديركل تربيت بدني داشنگاه آزاد اسلامي برگزارمي شود .

همچنين درساعت 30/15 نشست ابعاد هنرمندانه زيستن به همت نشريه هنرهاي زيستن با حضور اشرف زندي برگزارشده و ساعت 17 نيزستاد برگزاري نمايشگاه درراستاي برگزاري انتخابات رياست جمهوري نشستي با حضوردكترولايتي برگزار خواهد كرد.

درآخرين نشست دراين سالن درساعت 30/18 به همت روزنامه اقبال نشستي پيرامون انتخابات رياست جمهوري وبا حضور محمد رضا خاتمي برگزارمي شود .

درسالن چادري سراي (2) روز دوشنبه ازسوي ستاد برگزاري نمايشگاه نشست جايگاه ايران دررابط بين المللي وراههاي تقويت آن با حضور كاظم جلالي ودكتر زيبا كلام وعيدي ساعت 30/15 نشست مسابقات تيم ملي فوتبال دربازيهاي جام جهاني به همت روزنامه نود با حضور ناصر احمد پور برگزارمي شود .

آمفي تئاتر سالن 35نيز ساعت 10صبح روز دوشنبه پذيراي نشستي ازسوي نشريه افق بينا با عنوان يهوديان درايران وباحضور هارون يشايي ودكتر يونس حمامي خواهد بود .

درساعت 30/15نيز ازسوي مركز مطالعات رسانه نشستي با عنوان مطبوعات محلي ، چالشها ، چشم اندازها با حضور آقايان نمك دوست ، دكتريونس شكرخواه وتقي پور برگزارخواهد شد .

همچنين به دعوت انجمن روزنامه نگاران زن (رزا) ساعت 10روز دوشنبه 19 ارديبهشت ماه اشرف گرامي زادگان عضو موسس رزا و مديرمسئول مجله حقوق زنان و درساعت 13 مينو مرتاضي لنگرودي ، پژوهشگر وفعال امور زنان ، درغرفه اين انجمن درسالن 4 نمايشگاه مطبوعات حضور خواهند داشت .