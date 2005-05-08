حالا نوبت اروپاست كه تصميم بگيرد//وزارت خارجه پيش نويس پروتكل الحاقي را به دولت ارسال مي كند// آمريكاييها جعل خبر مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آصفي در جلسه هفتگي با خبرنگاران با اشاره به اينكه مذاكرات با اروپاييها وارد مرحله جديدي شده و پيشنهادات جمهوري اسلامي ايران به آنها ارايه شده است، گفت: حالا نوبت اروپاييهاست كه با بررسي دقيق اين پيشنهادات، تصميم خود را بگيرند.

وي تصريح كرد: تصميم گرفته شده كه بخشي از فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي در اصفهان آغاز شود، اما اين كه كدام قسمت و چه مرحله‌اي از اين فعاليتها آغاز شود، درحال بررسي هستيم؛ در عين آغاز بخشي از فعاليتها، به مذاكرات پايبند هستيم و تعليق داوطلبانه نيز ادامه خواهد داشت.

آصفي با اشاره به پيشنهادات ايران مبني بر تضمين عيني گفت: روابط محكم و سودمند طرفين ، حدود و ثغور غني‌ سازي و فعاليتهاي مربوط به آن، ابزارهاي قانوني همچون NPT و پروتكل و بحث نظارتهاي آژانس از جمله اين پيشنهادات است ضمن اينكه از اروپاييها مي خواهيم پيشنهادات ايران را دقيق و بدون وسواس و براساس تعهدات پاريس بررسي كنند.

وي همچنين در خصوص اظهارات آمريكاييها مبني بر پايان غني سازي در موافقتنامه پاريس گفت : اين اظهارات كاملا بي اساس است و نشان از اين دارد كه آمريكاييها يا معاهده را نخوانده‌اند يا جعل خبر مي‌كنند.

وي تاكيد كرد: در معاهده پاريس تاكيدشده سه كشور اروپايي بر حق ايران بر استفاده از فن آوري هسته‌اي صلح آميز اذعان مي‌كنند و ايران مي تواند بر اساس NPT حقوق خود را اعمال كند .

آصفي در خصوص نوع اقداماتي كه براي غني ‌سازي آغاز خواهد شد، گفت: آغاز برخي از فعاليتهاي مربوط به غني‌سازي كاملا بر اساس روح پروتكل و موافقتنامه پاريس خواهد بود و اميدواريم اروپاييها نيز به تعهدات خود عمل كنند و نشان دهند كه به تعهدات پيشين خود پايبند هستند.