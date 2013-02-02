اولین جشنواره استانی تئاتر "تکم" اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی عصر شنبه در جلسه اعضا دبیرخانه برگزاری این جشنواره در شهرستان نیر یادآور شد: این جشنواره روزهای سوم و چهارم اسفندماه جاری در این شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به راهیابی 14 نمایشنامه برتر به مرحله بازبینی اولین جشنواره استانی تئاتر تکم اردبیل افزود: بازبینی این آثار توسط هیدت داوران منتخب روزهای 20 تا 25 بهمن انجام می شود.

شرفی احیا آداب و رسوم سنتی استان، شناسایی استعدادهای هنری بویژه در زمینه تئاتر، جمع آوری کارهای پژوهشی و تحقیقی در این خصوص، معرفی گروه های هنری تکم خوانی استان و... را از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

به گفته وی هم اکنون از سوی دبیرخانه جشنواره استانی نمایشنامه های "صبور و دوره گرد" از اردبیل، "بعد از یک نمایش، روز عزیز مرده، آقای قاضی صدایم را می شنوی و هنگامه ای که آسمان شکافت" هر چهار اثر از بیله سوار" و "افرا، ابریشم، راننده، قطره خون و آن سه نفر" از پارس آباد به مرحله بازبینی راه یافته اند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل متذکر شد: " تکرار" از مشگین شهر، "نجوا با خاک" از شهر نیر و "جایی که گوشه قلبم منتظر چیزی هستم" از شهر گرمی از دیگر آثار راه یافته به این مرحله است.

