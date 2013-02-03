خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اظهارت امیر زرگری و انتقادات اخیر این ملی‌پوش المپیکی ایران از شرایط تیم ملی و فدراسیون دوچرخه‌سواری، ضمن بیان مطلب فوق گفت: از زرگری برای حضور در اردوی تیم ملی که قرار بود در عسلویه برگزار شود، دعوت کردیم اما او به فدراسیون اعلام کرد به این اردو نمی‌آید و تمایل دارد در شهر خودش به تمرینات ادامه بدهد.

وی با بیان اینکه زرگری برای حضور در تیم ملی باید به مانند سایر ملی‌پوشان در اردوها حضور یابد، خاطرنشان کرد: به هیچکس اجازه نمی‌دهم در خانه بشیند و با اظهارنظرهای خود برای تیم ملی حاشیه ایجاد کند. ما در فدراسیون دوچرخه‌سوای اصلا با کسی تعارف نداریم.

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری ایران با اشاره به اظهارت زرگری در مورد مربیان تیم ملی اظهار داشت: اینکه چه کسی مربی تیم ملی است اصلا به او ارتباطی ندارد؛ زیرا مسائلی اینچنینی بر عهده فدراسیون و کمیته فنی آن است و ورزشکاران نباید در آنها دخالت کنند.

قمری با بیان اینکه برخوردی قاطعانه‌ای با زرگری خواهیم داشت، گفت: زرگری ورزشکار تیم ملی است و به او اجازه چنین اظهار نظرهایی را نمی‌دهیم. به زودی کمیته انضباطی فدراسیون در این خصوص تشکیل خواهد داد و او باید برای ارائه توضیحاتی لازم پیرامون این موضوعات به کمیته انضباطی بیاید.