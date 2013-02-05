رمضانعلی محسنی در پیگیری خبرنگار مهر مبنی بر فرهنگسازی در استان و روند بازگرداندن کتاب های امانتی به ایستگاه های مطالعه گفت: رسانه ها با فرهنگسازی در حفظ کتاب های امانتی یاری گر اجرا و تحقق شایسته طرح ایستگاه های مطالعه در استان باشند.

وی افزود: ممکن است در مرحله اول اجرای این طرح بازگشت کتاب های امانتی به ایستگاه ها را نداشته باشیم و در بدو امر هزینه بر باشد؛ از این رو رسانه ها باید به فرهنگسازی نحوه استفاده از امکانات عمومی بپردازند.

محسنی گفت: بیشتر از آنکه دغدغه عدم بازگشت کتاب ها به ایستگاه های مطالعه را داشته باشیم مسئله ترویج فرهنگ کتابخوانی مهمترین رویکرد است.

وی بیان کرد: واژه پرواز کتاب را برروی کتاب هایی که به ایستگاه ها بازنمی گردند قرار می دهیم و امیدواریم با فرهنگسازی ازسوی رسانه ها کمترین پرواز کتاب را در ایستگاه های مطالعه شاهد باشیم.

مردم 40 هزار جلد کتاب اهدا کردند

رمضانعلی محسنی در ادامه گفت: طی 10 ماه گذشته تعداد 40 هزار جلد کتاب از سوی مردم به کتابخانه ها اهدا شده است و این خود حاکی از مشارکت مردم و حضورشان در اقدامات فرهنگی است.

وی با تبیین مزایای این طرح افزود: کتاب هایی که در ایستگاه های مطالعه ایجاد می شود تا 15 روز فرصت تحویل به ایستگاه را دارند ضمن اینکه هیچ گونه محدودیتی نیز برای تحویل کتاب به ایستگاه اصلی وجود ندارد.

محسنی گفت: در این طرح خواننده کتاب می تواند کتاب مورد نظر را از ایستگاه برداشته با خود به همراه ببرد و بعد از مطالعه به نزدیکترین ایستگاه محل سکونت یا به یکی از کتابخانه های عمومی تحویل دهد.

مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی استان عنوان کرد: راهنمای امانت کتاب در کنار ایستگاه ها ایجاد شده و کتاب ها نیز با لوگو و قطع ویژه ای طراحی و قابل تشخیص از کتاب های دیگر است.

محسنی با اشاره به تنوع موضوعی کتاب ها در ایستگاه های مطالعه گفت: این کتاب ها با موضوعات تاریخی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی و..است و پاسخگوی تمامی اقشار و گروه های سنی خواهد بود.

اولین ایستگاه مطالعه استان صبح روز یکشنبه با حضور استاندار البرز و جمعی از مسئولان فرهنگی در سالن ورودی استانداری افتتاح و تا ایام دهه فجر سه ایستگاه مطالعه دیگر نیز در استان ایجاد خواهد شد.