اعلام نتايج انتخابات شهرداريها در فلسطين به تاخير افتاد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه الجزيره، اين كميته دربيانيه اي علت به تاخير افتادن نتايج رسمي انتخابات شهرداريها را تعلل دررسيدن نتايج راي گيري از برخي حوزه هاي انتخاباتي اعلام كرد .

قراربود كميته عالي انتخابات محلي فلسطين صبح امروز يكشنبه نتايج رسمي ونهايي انتخابات شهرداريها را اعلام كند ليكن اين كميته اعلام داشت كه تاخير صورت گرفت دراعلام نتايج، درچارچوب مدت قانوني اجازه داده شده پس ازشمارش آراء صورت گرفته است .

مرحله دوم انتخابات شهرداريها ومحلي فلسطين پنجشنبه برگزارشد به طوري كه درنتايج اوليه مشخص شد كه جنبش فتح توانسته بركرسيهاي بيشتري در اين انتخابات فايق آيد درضمن جنبش حماس درشهرهاي بزرگي مثل بيت لحم و قلقيليه دركرانه باختري رود اردن و مناطق پرجمعيت درنوارغزه مثل رفح و اردوگاه البريج پيروزي چشم گيري را از آن خود كند .

درپي بروز بحث وكشمكش ميان جنبش هاي فتح و حماس برسر نتايج اوليه انتخابات، چهارتن از مديران كميته انتخاباتي ازليست وفاداران به گردانهاي الاقصي وابسته به جنبش فتح، كنفرانس خبري را در غزه تشكيل دادند و تخلفات صورت گرفته در اين انتخابات را سازماندهي شده تلقي نمودند .

جنبش فتح در بيانيه اي نسبت به نتايج انتخابات شوراي شهرداريها درشهررفح كه در آن حماس با بدست آوردن 14 كرسي از 15 كرسي در چارچوب نتايج اوليه پيروزي چشمگيري ازآن خود كرد، اعتراض دارد.

اين جنبش اعلام كرد كمتيه انتخاباتي كه تشكيلات خودگردان فلسطين وناظران دررفح تشكيل داده اند، اين كميته يكي از بزرگترين حوزه هاي انتخاباتي در مرحله دوم انتخابات شهرداريهاي فلسطين است، اسامي تعدادي از راي دهندگان را ازليست هاي ثبت نامي حذف كرده است و به آنها اطلاع داده اند كه اساميشان در ليست ثبت نامي وجود ندارد .

دراين بيانيه جنبش فتح اعضاي اين كميته را به جعل وفريب كاري متهم كرده است. فتح در اين بيانيه خواستار شمارش مجدد برگه هاي راي به طور كامل از سوي يك كميته اي برطرف شده است.

شايان ذكر است جنبش هاي حماس و فتح در انتخابات شهرداري ها دركرانه باختري و نوارغزه اكثريت كرسي ها را به خود اختصاص دادند.



فراس ياغي مدير كل كميته عالي انتخابات محلي اعلام كرد: جنش فتح به 5/59 درصد از آراي راي دهندگان درمقابل 3/33 درصد براي حماس دست يافته است. وي اعلام كرد كه فتح در انتخابات شهرداري هاي 50 شهر و حماس در 28 شهر به پيروزي رسيد .

به گفته وي جبهه خلق براي آزادي فلسطين و جبهه دمكراتيك براي آزادي فلسطين در يك شوراي شهر در حالي كه مصطفي برغوثي در يك شهرداري به پيروز رسيد .

انتخابات شهرداري ها در 84 شهر در كرانه باختري و نوار غزه برگزار شد كه به گفته يك منبع رسمي ميزان مشاركت مردمي در انتخابات محلي در كرانه باختري 70 درصد و در نوار غزه 80 درصد مي باشد.