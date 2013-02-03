تولید واکسن برای 2 نوع ماهی/ ایمن سازی ماهیان از طریق آبشش

دکتر شلاله موسوی- از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، بیماری یرسینوزیس را از جمله بیماری‌های آبزیان دانست و افزود: این بیماری بیشتر در میان ماهیان قزل آلا که به صورت انبوه تجاری سازی می‌شوند و همچنین ماهیان خاویاری شیوع دارد.



وی عامل این بیماری را باکتری یرسینوزیس ذکر کرد و اظهار داشت: این بیماری سالانه موجب تلفات چندین میلیارد تن ماهی می‌شود.



موسوی با بیان اینکه تاکنون برای پیشگیری از این بیماری در ایران واکسنی عرضه نشده بود، خاطر نشان کرد: با توجه به گزارش‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینه شیوع این بیماری ارائه شده بود با همکاری دکتر سلطانی پروژه تحقیقاتی برای تولید واکسن برای پیشگیری از این بیماری اجرایی شد.



وی با اشاره به جزئیات تهیه این واکسن، توضیح داد: برای این امر با نمونه گیری‌هایی که از استان‌های مختلف برای جمع آوری سویه‌ها شد، ماهیان را در معرض سویه‌های مختلف قرار دادیم تا سویه‌ای که دارای بیشترین حدت بیماری بود را شناسایی و انتخاب کنیم.



این محقق با اشاره به روند تولید این واکسن ادامه داد: نتایجی که از تست‌های واکسن تولید شده به دست آمد نشان می‌دهد که این واکسن توانایی ایمن سازی بدن آبزیان در برابر عوامل این بیماری را دارد.



موسوی به بیان نحوه استفاده از این واکسن پرداخت و اضافه کرد: این واکسن به صورت حمام واکسن مورد استفاده قرار می‌گیرد به گونه‌ای که ماهی با غوطه ور شدن در آب، واکسن از طریق آبشش‌ها به بدن ماهی وارد می‌شود و موجب ایمن سازی بدن آنها در برابر باکتری یرسینوزیس می‌شود.