فراخوان سومين جشنواره سراسري تئاتر ماه اعلام شد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، فراخوان اين جشنواره كه از طرف روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي حوزه هنري منتشر شده ذكر شده است، اولين اولويت موضوعي در سومين جشنواره تئاتر ماه ،تأكيد بر ارزشهاي ديني ،معنوي ، اخلاقي ،فرهنگي و انساني است . همچنين تمامي آثار شركت كننده بايد ايراني باشند و در جشنواره ديگري تا كنون شركت نكرده باشند البته اين بند درباره جشنواره هاي استاني حوزه هنري استثنا است.

در فراخوان سومين جشنواره تئاتر ماه ذكر شده است، زمان اجرايي آثار ارائه شده نبايد كمتر از 45 دقيقه و بيشتر از90 دقيقه باشد. همچنين نمايشها ي شركت كننده با توجه به پيش بيني اجرا براي برگزيدگان در سراسر كشور استفاده از دكور سبك و موجز الزامي است وارائه مجوز كتبي نويسنده براي شركت در جشنواره الزامي است همچنين آثار ارسالي عودت داده نمي شود.

سومين جشنواره سراسري تئاتر ماه در نظر دارد گروههاي نمايشي برگزيده خود را به خارج از كشور اعزام كند و با آثار برگزيده جهت اجرا در تهران واستانهاي كشور قرارداد بسته خواهد شد . اين جشنواره در بخشهاي كارگرداني ، نمايشنامه نويسي، طراحي صحنه، بازيگري ، موسيقي ، طراحي نور ، طراحي آفيش و بروشور و ساخت عروسك با اعطاي جايزه از برگزيدگان تقدير به عمل مي آورد.

متقاضيان تاتاريخ 31مردادماه بايد متون خودر ابه دبيرخانه سومين جشنواره تئاتر ماه ارسال كنند . همچنين نتايج ارزيابي متون تاتاريخ 30 آبان ماه و نتايج بازبيني اجراهاي استاني تا پايان دي ماه و بازبيني تهران تا پايان اسفند ماه 84 اعلام خواهد شد.

لازم به ذكر است ، آثار برگزيده جشنواره هاي استاني حوزه هنري در همايش منطقه اي تئاتر ماه دراسفندماه84 ارزيابي خواهند شد.





