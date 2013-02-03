فرودگاه کلاله " مَتَل" شد

به گزارش خبرنگار مهر، وعده های مکرر مسئولان استانی و شهرستان در هفت ماه گذشته برای از سرگیری پروازه های دومین فرودگاه گلستان، سبب شده تا اهالی منطقه به وعده های تکراری در این زمینه به دیده طنز بنگرند.

اکنون هفت ماه از رکود دوباره فرودگاه کلاله می گذرد و این فرودگاه همچنان در حسرت نشست و برخاست هواپیما مانده است و مسئولان گلستان در مصاحبه ها و پیگیریهای قبلی خبرنگار مهر، زمانهای متعددی را برای راه اندازی دوباره فرودگاه کلاله اعلام کرده بودند که تاکنون هیچکدام از آن رنگ واقعیت بخود نگرفته است.

فرودگاه تا آخر آذرماه راه اندازی می شود

نماینده مردم کلاله، مینودشت، مراوه تپه و گالیکش در 16 آذرماه عنوان کرده بود:" ... مجدد مدیرعامل شرکت هواپیمایی کشور قول دادند که ظرف 10 روز آینده این کار انجام شودو اگر نشد دوباره طرح سئوال می کنیم".

همچنین معاون امور عمرانی استاندار گلستان نیز 11 دیماه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان راه اندازی پروازهای فرودگاه کلاله گفته بود: پروازهای فرودگاه کلاله در شرق استان تا یکماه آینده از سر گرفته می شود.

و اکنون چند روز از این فرصت یکماه گذشته و همچنان زمان راه اندازی پروازهای فرودگاه کلاله در ابهام مانده و این بلاتکلیفی سئوالی برای شهروندان و ساکنان شرق گلستان ایجاد کرده است.

فرودگاه تا قبل از دهه فجر راه اندازی می شود

صادقی مدیر فرودگاه کلاله نیز اواخر ماه گذشته در پیگیری خبرنگار مهر زمانهای 28 صفر و قبل از دهه فجر را برای از سرگیری پروازهای فرودگاه کلاله وعده بود که این وعده نیز در حد حرف باقی مانده است.

فرودگاه کلاله مشکل سخت افزاری ندارد

و اما معاون امور عمرانی استاندار گلستان در پیگیری خبرنگار مهر درباره زمان نهایی راه اندازی پروازه های فرودگاه کلاله می گوید: فرودگاه کلاله به لحاظ سخت افزاری مشکلی ندارد و برای برقراری پرواز شرکتهای هواپیمایی به دلیل مشکلات داخلی، تاکنون اقدام به دایر کردن پروازها نکرده اند.

عبدالرضا دادبود در عین حال تصریح کرد: شرکت هواپیمایی آسمان قول داده تا پایان بهمن ماه نسبت به برقراری پروازها اقدام کند.

وی عنوان کرد: همچنین طبق آخرین نامه و پیگیری، مدیرکل فرودگاههای گلستان نیز وعده داده تا پایان بهمن ماه فعالیت فرودگاه کلاله از سر گرفته شود.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان بیان داشت: علاوه بر این، مذاکراتی با شرکت هواپیمایی وزارت نفت نیز شده و یک شرکت دیگر نیز این روزها اعلام آمادگی کرده تا هم برای گرگان و هم برای کلاله وارد مذاکره شویم.

پیشینه فرودگاه کلاله

فرودگاه شهرستان کلاله در حدود اوایل سالهای دهه 1350 بعنوان فرودگاه اختصاصی یکی از وابستگان رژیم طاغوت جهت پروازهای اختصاصی و پروازهای شرکت خدمات هوایی ویژه وابسته به وزارت کشاورزی تاسیس شده و بسیاری از زیرساخت های پروازی بدنه متوسط از زمان تاسیس را شامل باند به طول 2 کیلومتر و عرض 30 متر و دستگاه کمک ناوبری NDB ، برج مراقبت پرواز و ساختمان اداری و آتش نشانی و پایانه کوچک مخصوص مسافران اختصاصی را دارا بوده است.

این فرودگاه پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تا سال 1384 توسط هیئت امناﺀ اداره شده که هیئت مذکور در سال 1374 اقدام به برقراری پرواز توسط شرکت هواپیمایی صها با هواپیمای فوکر 27 کردند که این امر منجر به فعال شدن فرودگاه شده است.

در سفر اول استانی رئیس جمهور و هیئت دولت توسعه ، بهسازی، تکمیل و راه اندازی فرودگاه کلاله مورد تصویب قرار گرفت و سال 86 احداث برج مراقبت پرواز ، ساختمان تکنیکال بلاک، تاکسی وی و اپرون(پارکینگ هواپیما) ونوسازی ساختمان های اداری آغاز شد و سرانجام در سال 1388پایان مراحل اولیه احداث برج ، ساختمان تکنیکال بلاک، تاکسی وی و اپرون و تکمیل نوسازی ساختمان های اداری انجام شد.

فرودگاه کلاله در 1390 با پیگیری های اداره کل فرودگاه های استان گلستان و اهتمام مجموعه مدیریت استان تکمیل فرودکاه کلاله آغاز و با به ثمر رسیدن زحمات و کوشش های بی دریغ، فرودگاه کلاله در 11 اردیبهشت ماه سال 91 توسط ریاست محترم جمهور افتتاح گردید.

فرودگاه 315 هکتاری کلاله در سه کیلومتری غرب این شهرستان واقع شده و پیش از این، سال‌ها برای پرواز هواپیماهای سمپاش از این مکان استفاده می‌شد، این فرودگاه 35 سال قدمت دارد و با توجه به فاصله بیش از 300 کیلومتری شرق استان با فرودگاه بین‌المللی گرگان، تسریع در تکمیل فرودگاه کلاله در دستور کار قرار گرفت.

با این حال باید منتظر ماند و دید چه زمانی وعده های مسئولان گلستان برای راه اندازی مجدد فرودگاه کلاله محقق می شود و طلسم این فرودگاه شکسته و آرزوی دیرینه ساکنان شرق گلستان برآورده می شود.

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