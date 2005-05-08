هيات علمي - پژوهشي جشنواره موسيقي ذكر و ذاكرين تشكيل شد

جهانگير نصراشرفي مسئول اين هيات ضمن اعلام اين خبرگفت : هيات علمي - پژوهشي اگر چه مي بايست بسيارزودتر ازاين ها در جشنواره ذكروذاكرين و همچنين ازاولين دوره جشنواره نواحي تشكيل مي شد . ولي متاسفانه به دليل فقدان درك علمي برگزاركنندگان وعدم شناخت درست نسبت به اهداف اين گونه جشنواره ها صورت نگرفت .

او همچنين هدف ازتشكيل هيات علمي - پژوهشي جشنواره ذكروذاكرين را جمع بندي پژوهش هاي سازمان يافته پيرامون موسيقي حكمي - آئيني و مذهبي اعلام كرد كه ماحصل آن ازنظر اجرايي وانتشاراتي درجشنواره هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد .

كليم ا.. توحدي ، احمد صدري ، كيوان پهلوان ، وايرج نعيمايي با مسوليت جهانگير نصراشرفي دراين هيات عضويت دارند.

پانزدهمين دوره جشنواره موسيقي ذكروذاكرين از25تا 27 ارديبهشت ماه دراستان گلستان برگزار مي شود.