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۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۲۹

هيات علمي - پژوهشي جشنواره موسيقي ذكر و ذاكرين تشكيل شد

هيات علمي - پژوهشي پانزدهمين جشنواره ذكر و ذاكرين متشكل ازكليم الله توحدي،احمد صدري ، كيوان پهلوان ، وايرج نعيمايي تشكيل شد .

جهانگير نصراشرفي مسئول اين هيات ضمن اعلام اين خبرگفت : هيات علمي - پژوهشي اگر چه مي بايست بسيارزودتر ازاين ها در جشنواره ذكروذاكرين و همچنين ازاولين دوره جشنواره نواحي تشكيل مي شد . ولي متاسفانه به دليل فقدان درك علمي برگزاركنندگان وعدم شناخت درست نسبت به اهداف اين گونه جشنواره ها صورت نگرفت .

او همچنين هدف ازتشكيل هيات علمي - پژوهشي جشنواره ذكروذاكرين را جمع بندي پژوهش هاي سازمان يافته پيرامون موسيقي حكمي  - آئيني و مذهبي اعلام كرد كه ماحصل آن ازنظر اجرايي وانتشاراتي درجشنواره هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد .

كليم ا.. توحدي ، احمد صدري ، كيوان پهلوان ، وايرج نعيمايي با مسوليت جهانگير نصراشرفي دراين هيات عضويت دارند.

پانزدهمين دوره جشنواره موسيقي ذكروذاكرين از25تا 27 ارديبهشت ماه دراستان گلستان برگزار مي شود.

کد مطلب 180684

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