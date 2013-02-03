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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۲۳

با حکم استاندار خراسان‌رضوی/

شهردار جدید ششتمد منصوب شد

شهردار جدید ششتمد منصوب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار و ذی‌ حساب جدید ششتمد با حکم استاندار خراسان‌رضوی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در این حکم با اشاره به پیشنهاد شورای اسلامی شهر ششتمد و با استناد به تبصره سه ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران کشور، حمیدرضا داورزنی را به سمت شهردار و ذی‌حساب جدید ششتمد منصوب کرد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی با این شهرداری، اظهار امیدواری کردو افزود: با استفاده از امکانات مادی و معنوی موجود، زمینه مشارکت مردم در جهت پیشبرد سریع برنامه‌های توسعه عمران شهری و سایر امور رفاهی و خدماتی مورد انتظار شهروندان عزیز شهر ششتمد فراهم شود.
 

کد مطلب 1806846

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