شهردار جدید ششتمد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر در این حکم با اشاره به پیشنهاد شورای اسلامی شهر ششتمد و با استناد به تبصره سه ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران کشور، حمیدرضا داورزنی را به سمت شهردار و ذی‌حساب جدید ششتمد منصوب کرد.

وی با تاکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی با این شهرداری، اظهار امیدواری کردو افزود: با استفاده از امکانات مادی و معنوی موجود، زمینه مشارکت مردم در جهت پیشبرد سریع برنامه‌های توسعه عمران شهری و سایر امور رفاهی و خدماتی مورد انتظار شهروندان عزیز شهر ششتمد فراهم شود.

