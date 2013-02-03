نمایش فیلم "او خوب سنگ می زند"/ چهارمین نشست فیلم فجر با حضور عباس لاجوردی

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "او خوب سنگ می زند" که با موضوع دفاع مقدس به کارگردانی هادی محقق ساخته شده در دومین روز جشنواره فیلم فجر مشهد به نمایش در می آید.

این فیلم داستان زندگی نوجوان روستایی است که پس از فوت پدر مجبور است برای درمان مادر بیمارش به خانه‌ی نصیر برود تا طلب معوقه‌ی پدرش را از او بگیرد.

بر پایه این خبر، در دومین روز جشنواره، دو فیلم "بزرگ مرد کوچک" به کارگردانی صادق صادق دقیقی و"اشیاء از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیکترند" به کارگردانی نرگس آبیاری نیز به نمایش درخواهد آمد.

این خبر حاکی از آن است که در دهمین جشنواره فیلم فجر مشهد نشست های تخصصی پیرامون فیلم های به نمایش درآمده برگزار می شود که در این راستا نشست بررسی سینمای دیجیتال، با حضور فرخ مجیدی مدیرفیلمبرداری سینما، داود رحمانی و سعید توکلی فر 16 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

نشست باعوامل فیلم "تابستان طولانی" با حضور علی خزایی‌فر و داود رحمانی، محمدرضا مهدوی و علی مقدسی و نشست با نویسنده و کارگردان فیلم "سربه مهر" با حضور هادی مقدم دوست، مهدی محمدی و عادل تبریزی نیز برگزار می شود.

گفتنی است، چهارمین نشست جشنواره با حضور عباس لاجوردی طوسی در 23 بهمن ماه در مجتمع امام رضا برگزار خواهد شد.