به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در مسجد مهدیه کارخانه قند ورامین صبح شنبه همزمان با سومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس ستاد دهه فجر شهرستان ورامین و تعدادی از مسئولان شهرستان ورامین و جمع کثیری از مردم منطقه برگزار شد.

حجت الاسلام سید یاسر موسوی در این مراسم با تشریح عشق و علاقه مردم به امام(ره) به بیان عوامل موفقیت امام(ره) در مبارزه با طاغوت پرداخت و گفت: ایمان امام(ره) به هدف، ایمان به راهی که باید پیموده شود، ایمان به قول و ایمان به خدا چهار عامل شخصیتی هستند که از دیدگاه شهید مطهری در امام(ره) وجود داشت و سبب موفقیت ایشان شد.

حفظ انقلاب از پیروزی آن به مراتب سخت تر است

وی سپس با بیان اینکه حفظ انقلاب از پیروزی آن به مراتب سخت تر است، افزود: دشمن همواره برای شکست نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه و برنامه ریزی می کند، باید مراقب باشیم تا بتوانیم انقلاب خود را حفظ کنیم.

مدیر روابط عمومی طرح شجره طیبه صالحین کشور با بررسی عواملی که نفوذ دشمن را تسهیل می کند، اظهار داشت: حرام خوری، دین گریزی و بی تقوایی از عواملی هستند که انقلاب را تضعیف می کنند، عامل دیگر اعتماد به افرادی که سابقه خوبی دارند و غفلت از حال فعلی آنها است، در صدر اسلام نیز همین طور بود، مردم واقعه غدیر که حجت روشن بود را رها کردند و به برخی نقل قولها تکیه کردند، مراقب باشیم دچار این لغزش نشویم؛ ملاک حال فعلی افراد است.

وی ادامه داد: بی تقوایی، پنهان شدن پشت برخی افراد خوش سابقه و موجه در انقلاب و عدم درک صحیح از اوضاع جامعه توسط خواص از اصلی ترین آسیبهای انقلاب اسلامی هستند، اگر خواص عمل به هنگام نکنند و در مواقع حساس سر بزنگاه وارد نشوند انقلاب به انحراف کشیده می شود.

دو عامل در ورامین دلسوزان را نگران می کند

حجت الاسلام موسوی با یادآوری حرکت ولایی مردم در 15 خرداد 42 و 9 دی 88 تصریح کرد: خدا را شکر مردم ورامین به دلیل وجود بزرگان در این دیار از شالوده مذهبی قوی برخوردارند و مردم بصیری هستند، مردم ورامین پشتیبان ولایت فقیه هستند، اما دو عامل در این منطقه دیده می شود که دلسوزان را نگران می کند.

وی اضافه کرد: عامل اول ترویج سستی و مفاسد اخلاقی، بی حجابی و بی حیایی در منطقه است، درست است که در ورامین نسبت به مناطق دیگر کشور کمتر است، اما همین کم نیز برای شهر شهیدان 15 خرداد زیاد است، عامل دوم عدم شناخت مشکلات مردم توسط مسئولان منطقه است، مسئولان بدانند دغدغه فرهنگی عمده ترین دغدغه مردم ورامین است.

در شأن مردم ورامین نیست که هنوز یک مترو نداشته باشند

مدیر روابط عمومی طرح شجره طیبه صالحین کشور گفت: درست است با وعده مترو و دیگر وعده های عمرانی از مردم رأی گرفتند، اما این موارد عمرانی حق مردم است و در شأن مردم ورامین نیست که هنوز یک مترو نداشته باشند، ولی مطالبه اصلی مردم این منطقه مطالبات فرهنگی است، نمی توانیم ببینیم یک مادر شهید زمانی که از منزل خارج می شود با مظاهر بی حیایی مواجه شود.