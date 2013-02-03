راه اندازی سامانه ثبت خطاهای پزشکی در بیمارستان نفت آبادان

محمد مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش وقوع خطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار و کارکنان به عنوان هدف اصلی از راه اندازی این سامانه یاد کرد و گفت: سامانه مذکور از دو طریق پورتال و مکتوب توسط همکاران به صورت درون بخشی تکمیل و به کارشناس مسئول ایمنی ارسال می شود و وی نیز این مسائل را رصد و پیگیری می کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این سامانه میزان خطاهای پزشکی به حداقل برسد.



سرپرست بهداشت و درمان آبادان با اشاره به اینکه وقوع خطاهای پزشکی در بیمارستانها امری جدایی ناپذیر در ارائه خدمات پزشکی است، افزود: نباید انتظار داشت که میزان خطاهای پزشکی به طور 100 درصد از بین برود.



وی اظهار کرد: توجه به سلامت بیماران اهمیت ویژه ای دارد و این حق بیماران است که بخواهند مراقبت از آنها مطابق با بهترین شرایط و استانداردها و بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و بالینی باشد به همین دلیل پزشکان باید به این مهم توجه کافی داشته باشند.



سرپرست بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان تصریح کرد: در زمان حاضر از سوی ستاد حاکمیت بالینی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان، آموزشهای مربوطه آغاز شده و زمینه های لازم برای بهره برداری از این سامانه فراهم شده است.



مجتهدزاده با بیان اینکه مراقبتهای پزشکی به طور اجتناب ناپذیری با افزایش بروز خطا و خطر برای ایمنی بیمار همراه است، یادآور شد: پزشکان باید در افزایش کیفیت مراقبتها تلاش کنند.



وی گفت: ارتقای کیفی خدمات رسانی به مراجعان از مهمترین برنامه های بهداشت و درمان صنعت نفت به شمار می رود.



به گفته مجتهدزاده، بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان در شش ماهه نخست امسال موفق به کسب رتبه نخست کاهش مرگ و میر بیمارستانی در میان مناطق بیست گانه کشور شود.