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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۸:۴۳

مجتهد زاده خبرداد:

راه اندازی سامانه ثبت خطاهای پزشکی در بیمارستان نفت آبادان

راه اندازی سامانه ثبت خطاهای پزشکی در بیمارستان نفت آبادان

آبادان – خبرگزاری مهر: سرپرست بهداشت و درمان آبادان از راه اندازی سامانه ثبت خطاهای پزشکی در بیمارستان صنعت نفت آبادان تا پایان امسال خبر داد.

محمد مجتهدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش وقوع خطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار و کارکنان به عنوان هدف اصلی از راه اندازی این سامانه یاد کرد و گفت: سامانه  مذکور از دو طریق پورتال و مکتوب توسط همکاران به صورت درون بخشی تکمیل و به کارشناس مسئول ایمنی ارسال می شود و وی نیز این مسائل را رصد و پیگیری می کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با راه اندازی این سامانه میزان خطاهای پزشکی به حداقل برسد.

سرپرست بهداشت و درمان آبادان با اشاره به اینکه وقوع خطاهای پزشکی در بیمارستانها امری جدایی ناپذیر در ارائه خدمات پزشکی است، افزود: نباید انتظار داشت که میزان خطاهای پزشکی به طور 100 درصد از بین برود.

وی اظهار کرد: توجه به سلامت بیماران اهمیت ویژه ای دارد و این حق بیماران است که بخواهند مراقبت از آنها مطابق با بهترین شرایط و استانداردها و بر اساس آخرین دستاوردهای علمی و بالینی باشد به همین دلیل پزشکان باید به این مهم توجه کافی داشته باشند.

سرپرست بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان تصریح کرد: در زمان حاضر از سوی ستاد حاکمیت بالینی بهداشت ودرمان صنعت نفت آبادان، آموزشهای مربوطه آغاز شده و زمینه های لازم برای  بهره برداری از این سامانه فراهم شده است.

مجتهدزاده با بیان اینکه مراقبتهای پزشکی به طور اجتناب ناپذیری با افزایش بروز خطا و خطر برای ایمنی بیمار همراه است، یادآور شد: پزشکان باید در افزایش کیفیت مراقبتها تلاش کنند.

وی گفت: ارتقای کیفی خدمات رسانی به مراجعان از مهمترین برنامه های بهداشت و درمان صنعت نفت به شمار می رود.

به گفته مجتهدزاده، بهداشت و درمان صنعت نفت آبادان در شش ماهه نخست امسال موفق به کسب رتبه نخست کاهش مرگ و میر بیمارستانی در میان مناطق بیست گانه کشور شود.
کد مطلب 1806881

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