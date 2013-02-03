بابک طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال 210 میلیارد ریال برای ساخت و ساز و تجهیز پنج پایانه مرزی استان جذب و هزینه شده است افزود: در این راستا در ادامه ساخت و ساز و توسعه پایانه های مرزی استان 410 میلیارد ریال اختصاص یافته که تا پایان سال آینده هزینه می شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان غربی در زمینه حمل و نقل بین المللی اضافه کرد: از پنج کریدور بین المللی فعال منطقه چهار کریدور در آذربایجان غربی قرار دارد که این امر تاثیرگذاری بیشتر استان در بخش ترانزیت کشور را دوچندان کرده است.

طالبی در ادامه با اشاره به راه اندازی نخستین خط منظم مسافربری جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خودمختار نخجوان در سالجاری اظهارداشت: در این زمینه همچنین نسبت به صدور دفترچه کارنه تیر به عنوان مهمترین سند حمل و نقل بین المللی در داخل استان اقدام شد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی از بهره برداری نخستین شهرک حمل و نقلی کالا در شمال استان در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: دومین شهرک حمل و نقلی هم تا یک سال آینده آماده می شود که با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده پیش بینی می شود به یکی از زیباترین شهرک های حمل و نقل در شمال غرب کشور تبدیل شود.

2300 دستگاه خودرو به ناوگان حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی افزوده شد

طالبی همچنین با اشاره به وضعیت حمل و نقلی آذربایجان غربی اضافه کرد: در طول چهار سال گذشته بیش از دو هزار و 300 دستگاه به ناوگان حمل و نقل جاده ای کالای استان اضافه شده که این به معنای افزوده شدن 3 میلیون تن به ظرفیت بارگیری استان است.

وی ادامه داد: امسال همچنین با تلاش های این اداره کل و جذب 50 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به تجهیز بخش ناوگان حمل و نقل جاده ای شمال غرب کشور به ویژه کامیون های یخچال دار اقدام شد.

طالبی تجهیز ناوگان حمل و نقل مسافربری جاده ای استان به اتوبوس های مانیتوردار و ماساژوردار را یکی از اقدامات این اداره کل برای ارتقای کیفی خدمات قابل ارائه به مسافران استان دانست و گفت: هم اکنون همه مسیرهای برون استانی آذربایجان غربی هم به اتوبوس های VIP ویژه مجهز هستند که در این زمینه هم آذربایجان غربی از وضعیت مطلوبی در کشور برخوردار است.