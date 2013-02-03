به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مصطفی محمد نجار آمده است، جناب آقای علی اصغر رشید حسن آبادی، به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم خراسان رضوی، به سمت معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری منصوب می شوید.
امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمان ها و دستگاه های کشوری و لشگری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف و سیاست های دولت و وزارت متبوع و نیز خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.
مشهد - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کشور، علی اصغر رشید حسن آبادی به سمت معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مصطفی محمد نجار آمده است، جناب آقای علی اصغر رشید حسن آبادی، به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم خراسان رضوی، به سمت معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری منصوب می شوید.
کد مطلب 1806901
نظر شما