رسانه های محلی مهمترین ابزار توسعه/ لزوم ارتقای کیفیت مطبوعات یزد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی، شامگاه شنبه در آیین اختتامیه نخستین جشنواره استانی مطبوعات محلی و نمایندگی خبرگزاری های استان یزد اظهار داشت: اگر بخواهیم در هر زمینه ای شاهد توسعه و پیشرفت باشیم باید ابتدا زمینه آن، که توسعه فرهنگی است را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در روند توسعه فرهنگی، نگاه‌ ها بیش از هر چیز به سمت رسانه ها و مطبوعات است که مطبوعات محلی در این میان از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

عبدالحسینی افزود: مطبوعات محلی به لحاظ شناختی که از استان و منطقه خود دارند، بهتر از نشریات کشوری می توانند در این امر سهیم باشند.

دبیر اولین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان یزد عنوان کرد: چنانچه مطبوعات محلی به لحاظ کیفی، کار خود را رشد و توسعه دهند، به طور قطع گام های موثری در زمینه توسعه فرهنگی و هر زمینه دیگری خواهیم برداشت.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات استانی یزد تصریح کرد: بسیار مفتخریم که پس از سال ها توانستیم اولین جشنواره را به همت اصحاب رسانه استان برگزار کنیم.

وی اضافه کرد: خوشبختانه این جشنواره با استقبال خوبی روبرو شد به طوری که 584 اثر از مرداد ماه که فراخوان جشنواره منتشر شد، به دبیرخانه جشنواره ارائه شد.

تندیس نخستین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان یزد

عبدالحسینی افزود: در این جشنواره 279 نفر در 10 بخش مختلف شرکت داشتند که 50 نفر از سوی هیئت داوران در این بخشها به عنوان برگزیدگان انتخاب شدند.

وی با بیان اینکه لازم است تا مطبوعات یزد و اصحاب رسانه ارتقای کیفی کار خود را در نظر داشته باشند، گفت: با توجه به جمعیت یزد در بعد کمی رشد قابل ملاحظه ای را در این عرصه داشته ایم و استانی که بیش از 100 سال پیشینه کار مطبوعاتی دارد بهتر است اکنون نیز کیفیت مطلوبتری را داشته باشد.

مدیرکل ارشاد یزد اظهار داشت: باید بستر را فراهم کنیم و با برگزاری کارگاه های آموزشی رشد قابل ملاحظه ای را در این عرصه داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه مطبوعات محلی استان در حاشیه جشنواره گفت: برگزاری این نمایشگاه می تواند گام موثری برای پیشرفت کیفی مطبوعات یزد باشد.