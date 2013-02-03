عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا

- "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اعلام کرد که سوریه شاهد توطئه نیست، بلکه با بهار عربی روبرو است.

- "اسامه النجیفی" رئیس پارلمان عراق از دولت این کشور خواست که به خواسته های معترضان پاسخ دهد.

- "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو را مامور تشکیل کابینه جدید این رژیم کرد.

- "بنیامین نتانیاهو" مامور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی مدعی شد که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای اولویت نخست این رژیم است.

- "حمدین صباحی" از رهبران مخالف مصر اعلام کرد محمد مرسی رئیس جمهور این کشور همچون مبارک است.

آمریکا

- کاخ سفید با طرح "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه سابق آمریکا برای تجهیز مخالفان سوری به سلاح مخالفت کرد.

- "جو بایدن" به حمایت از ماموریت اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه متعهد شد.

- منابع خبری از دیدار قریب الوقوع "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا و "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه برای گفتگو درباره راه حل بحران های منطقه از جمله سوریه خبر دادند.

اروپا

- "توماس دی میزیر" وزیر دفاع آلمان دخالت در سوریه را برای پایان بخشیدن به بحران این کشور مشروع دانست، اما آن را عملی ندانست.