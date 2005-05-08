همايش تعامل ادبي ايران و جهان در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرنگارفرهنگ وادب مهر، دراين همايش بيش ازشصت تن ازمترجمان ، پژوهشگران واستادان زبان فارسي كشورهاي سوريه ، روماني ، بلغارستان ، آمريكا ، تركمنستان ، لهستان، پرتقال، هند، گرجستان ، تركيه ، بوسني و هرزگوين، روسيه ، تاجيكستان ، جمهوري آذربايجان ، لبنان ، ازبكستان ، پاكستان ، آلباني ، اسپانيا ، افغانستان و تونس طي سه نشست تخصصي " مكتب ترجمه، ادبيات كلاسيك و ترجمه و ادبيات معاصر و ترجمه " سخنراني خواهند كرد.
اين گزارش حاكي است كه ديداربا نويسندگان و شاعران ، سخنراني در سراي اهل قلم ، ملاقات با رئيس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي واعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي ازديگربرنامه هاي اين همايش است.
همچنين دراين همايش تني چند ازمترجمان كشورازجمله نصرالله پورجوادي ، رضا سيد حسيني ، محمود حدادي ، موسي بيدج، و حميدرضا كفاش سخنراني خواهند كرد .
نظر شما