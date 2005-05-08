  1. هنر
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۴۳

با حضور و سخنراني رضا سيد حسيني و نصرالله پورجوادي

همايش تعامل ادبي ايران و جهان در تهران برگزار مي شود

سومين همايش " تعامل ادبي ايران و جهان " با عنوان نقش ترجمه در گسترش روابط فرهنگي و ادبي ايران و جهان ، در جريان برپايي هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران طي روزهاي نوزدهم و بيستم ارديبهشت ماه در تالار همايشهاي مركز گسترش زبان و ادبيات فارسي برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگارفرهنگ وادب مهر،  دراين همايش بيش ازشصت تن ازمترجمان ، پژوهشگران واستادان زبان فارسي كشورهاي سوريه ، روماني ، بلغارستان ، آمريكا ، تركمنستان ، لهستان، پرتقال، هند، گرجستان ، تركيه ، بوسني و هرزگوين، روسيه ، تاجيكستان ، جمهوري آذربايجان ، لبنان ، ازبكستان ، پاكستان ، آلباني ، اسپانيا ، افغانستان و تونس طي سه نشست تخصصي " مكتب ترجمه، ادبيات كلاسيك و ترجمه و ادبيات معاصر و ترجمه " سخنراني خواهند كرد.

اين گزارش حاكي است كه ديداربا نويسندگان و شاعران ، سخنراني در سراي اهل قلم ، ملاقات با رئيس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي واعضاي فرهنگستان زبان و ادب فارسي ازديگربرنامه هاي اين همايش است.

همچنين دراين همايش تني چند ازمترجمان كشورازجمله نصرالله پورجوادي ، رضا سيد حسيني ، محمود حدادي ، موسي بيدج، و حميدرضا كفاش سخنراني خواهند كرد .

 

کد مطلب 180691

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها