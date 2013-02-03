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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۲۸

حجت الاسلام تقوی:

جشن انقلاب با عنوان "ده شب، ده مسجد" در دامغان برگزار می‌شود

جشن انقلاب با عنوان "ده شب، ده مسجد" در دامغان برگزار می‌شود

دامغان-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان گفت: به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین بهار انقلاب مراسم جشن به مدت ده شب در ده مسجد این شهر برگزار می شود.

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جشن انقلاب به مدت ده شب در ده مسجد دامغان افزود: این تعداد مراسم با همکاری کمیته قرآن، انجمن ها و هیئت های مذهبی دهه فجر از شب یازدهم بهمن آغاز شده و به مدت ده شب در این شهر ادامه دارد.

وی در بخش دیگری با بزرگداشت دهه فجر اظهار داشت: بهمن 57 یادآور حماسه پرشکوه و کم نظیر ملتی است که توانست تحت لوای رهبری و هدایت بزرگمردی فرزانه دررویارویی مقابل استبداد شاهنشاهی فصل جدیدی را ازحیات سیاسی و فرهنگی خویش آغاز کند.

مسئول کمیته قرآن و تشکلات دینی دهه فجر شهرستان دامغان اظهار داشت:به پاس قدردانی از خون شهدا و دلیرمردان حماسه آفرین و برحسب وظیفه، کمیته های سه گانه بر آن شدیم تا یادمان دهه انقلاب را بصورت ویژه جشن گرفته تا یاد و خاطره آن روزهای بیاد ماندنی در اذهان، زنده و به نسل آینده منتقل شود.

تقوی گفت: به همین مناسبت از سوی دو انجمن اسلامی، سه کانون فرهنگی و20 هیئت مذهبی برنامه هایی از قبیل "جشن انقلاب، گفتمان دینی، مسابقه، نمایشگاه عکس و روز شما ر انقلاب و ..." در طول دهه فجر در این شهرستان اجرا خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر آن، تعداد چهار محفل انس با قرآن طی دهه فجر امسال در سطح شهرستان از سوی کمیته قرآن ستاد دهه فجر برگزار می شود.

کد مطلب 1806910

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