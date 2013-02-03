حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری جشن انقلاب به مدت ده شب در ده مسجد دامغان افزود: این تعداد مراسم با همکاری کمیته قرآن، انجمن ها و هیئت های مذهبی دهه فجر از شب یازدهم بهمن آغاز شده و به مدت ده شب در این شهر ادامه دارد.

وی در بخش دیگری با بزرگداشت دهه فجر اظهار داشت: بهمن 57 یادآور حماسه پرشکوه و کم نظیر ملتی است که توانست تحت لوای رهبری و هدایت بزرگمردی فرزانه دررویارویی مقابل استبداد شاهنشاهی فصل جدیدی را ازحیات سیاسی و فرهنگی خویش آغاز کند.

مسئول کمیته قرآن و تشکلات دینی دهه فجر شهرستان دامغان اظهار داشت:به پاس قدردانی از خون شهدا و دلیرمردان حماسه آفرین و برحسب وظیفه، کمیته های سه گانه بر آن شدیم تا یادمان دهه انقلاب را بصورت ویژه جشن گرفته تا یاد و خاطره آن روزهای بیاد ماندنی در اذهان، زنده و به نسل آینده منتقل شود.

تقوی گفت: به همین مناسبت از سوی دو انجمن اسلامی، سه کانون فرهنگی و20 هیئت مذهبی برنامه هایی از قبیل "جشن انقلاب، گفتمان دینی، مسابقه، نمایشگاه عکس و روز شما ر انقلاب و ..." در طول دهه فجر در این شهرستان اجرا خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در پایان خاطر نشان کرد: علاوه بر آن، تعداد چهار محفل انس با قرآن طی دهه فجر امسال در سطح شهرستان از سوی کمیته قرآن ستاد دهه فجر برگزار می شود.