به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "شیمون پرز" شب گذشته بر اساس پیش بینی های قبلی "بنیامین نتانیاهو" را مامور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی کرد.

پرز در یک کنفرانس خبری مشترک با نتانیاهو در قدس اظهار داشت : تصمیم گرفتم نتانیاهو را مامور تشکیل کابینه جدید کنم.

معرفی نتانیاهو به عنوان نخست وزیر جدید رژیم صهیونیستی با 82 رای از 120 عضو کنیست(پارلمان) تایید شد.

از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو در این کنفرانس خبری اولویتهای کابینه جدیدش را مطرح کرد. وی در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از توجه به زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای رژیم اشغالگر قدس مدعی شد: جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی، اولویت نخست من در کابینه آتی است.

به گزارش پایگاه النشره ، وی همچنین با ادعای پایبندی کابینه جدید خود به صلح، از "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان درخواست کرد فورا به میز مذاکرات سازش بازگردد.

نتانیاهو با ادعای تلاش برای تقویت وضع اقتصادی نابسامان رژیم صهیونیستی، بر لزوم تشکیل کابینه ای فراگیر برای رویارویی با چالشهای داخلی و خارجی پیش روی این رژیم تاکید کرد.

وی از همه احزاب صهیونیستی درخواست کرد در مسئله پیوستن کابینه آتی به ریاست وی بازنگری کنند.