رئال با گل به خودی رونالدو مغلوب گرانادا شد/ پیروزی اوساسونا در غیاب شجاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوم از هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا شنبه شب با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که در مهمترین بازی برگزار شده شاگردان ژوزه مورینیو در خانه گرانادا در حالی با نتیجه یک بر صفر مغلوب شدند که کریس رونالدو در دقیقه 23 به اشتباه دروازه رئال را باز کرد تا زمینه‌ساز شکست تیمش در این بازی شود.

در دیگر دیدار شنبه شب هم اوساسونا در حالی که مسعود شجاعی را 90 دقیقه روی نیمکت داشت، موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد سلتاویگو عبور کند.

نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:

* اوساسونا یک - سلتاویگو صفر

* ختافه 3 - دپورتیوو لاکرونیا یک

* اسپانیول 3 - لوانته 2

* گرانادا یک - رئال مادرید صفر

هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با انجام 5 دیدار پیگیری می‌شود که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

* مالاگا - زاراگوزا

* سویا - رایووایکانو

* والنسیا - بارسلونا

* اتلتیکومادرید - رئال بتیس

* رئال سوسیداد - مایورکا

جدول رده‌بندی لالیگا:

1- بارسلونا 58 امتیاز

2- آتلتیکومادرید 47 امتیاز

3- رئال مادرید 43 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- مالاگا 35 امتیاز

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18- سلتاویگو 20 امتیاز(یک بازی بیشتر)

19- مایورکا 17 امتیاز

20- دپورتیوو 16 امتیاز(یک بازی بیشتر)