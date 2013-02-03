محمد محمودی نورآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موضوع کلیشه و تکرارزدگی در ادبیات انقلاب را باید پذیرفت، گفت: با وجود پذیرش این حقیقت اما باید رجوع کنیم به روزهای قبل از ایجاد جریان فعلی داستان‌نویسی درباره انقلاب اسلامی و دورانی را به یاد بیاوریم که اساسا نوشتن درباره انقلاب، آن هم در قالب داستان امری پذیرفته شده نبود و چنین چیزی نداشتیم و آنگاه متوجه می‌شویم که امروز اتفاق قابل توجهی رخ داده است.

وی افزود: داستان انقلاب در سال‌های متمادی تحت شعاع جنگ بود و این گونه ادبی عملا گم شد و خب شاهد اتفاق مثبتی نبودیم تا اینکه در چند سال گذشته بحث جشنواره داستان انقلاب پیش آمد و تلنگری بر همه این فراموشی‌ها زد. از سویی در این فضای تازه ذهن نویسندگان به این سمت رفت که باید درباره داستان انقلاب هم کاری کرد و از سوی دیگر فضایی رخ داد که بشود به این مساله و ابعاد آن از بسترهای مختلف فکر شود. این اتفاق مبارکی بود اما طبیعی است که در ابتدای راه مشکلات و آسیب‌هایی به وجود بیاید.

نویسنده رمان «سرریزون» ادامه داد: تکرار و رفتن به سمت بازنمایی برخی دوره‌های خاص تاریخی بدون شک در داستان انقلاب رخ داده، اما این مساله به طور عمده به خاطر دسترسی نداشتن نویسندگان به منابع و سوژه‌ها برای پرداخت داستانی است. در کنار این موضوع تنها فرازهایی از انقلاب در رسانه برجسته شده و در نتیجه ذهن داستان‌نویس هم به طور طبیعی تنها روی آنها متمرکز شده است.

محمودی نورآبادی افزود: به نظر من نویسنده‌ای که می‌خواهد درباره انقلاب داستان بنویسد و آن را مدیریت کند، باید به او سوژه و منبع داد. وقتی می‌خواهیم یک مستند تاریخی را داستانی کنیم، ناچاریم به برخی حقایق تاریخی رجوع کنیم، در مورد داستان هم همین است. اگر این اتفاق نیفتد، احتمالا دچار تحریف تاریخ و در روایت از تاریخ دچار ظلم به مخاطب می‌شویم.

این برگزیده جشنواره داستان انقلاب در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر منابع بکر برای خلق ادبیات داستانی انقلاب هنوز در دسترس نیست. مثلاً برخی پرونده‌های موجود در دستگاه‌های امنیتی هنوز در اختیار نویسندگان قرار ندارد و خب وقتی منبع نباشد، طبیعی است که نویسنده ناخودآگاه دچار کلیشه‌زدگی می‌شود.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم یک مرتبه همه مشکلات ادبیات داستانی را حل کنیم، این اتفاق رخ نخواهد داد. باید قبول کنیم که نیاز به زمان داریم تا بتوانیم مشکلات ادبیات انقلاب را حل کنیم. آقای مرادی کرمانی می‌گوید وقتی ماشینی از دور می‌آید باید بگذاریم گرد و خاکش بنشیند تا رنگ ماشین و سرنشینانش مشخص شود. ما ادبیات انقلاب را دیر شروع کرده‌ایم و نمی‌دانم چرا دوست داریم اینقدر زود تمامش کنیم و بگوییم به نتیجه رسیده است. این در یک فرآیند زمانی کوچک رخ نخواهد داد.

نویسنده کتاب «شب‌های بی‌آسمان» افزود: صرف اینکه حوزه هنری یک جشنواره برگزار کند، نمی‌توان انتظار تحول در حوزه ادبیات داستانی داشت. باید به فکر مخاطب شناسی بود و از این منظر برای ادبیات داستانی انقلاب فکری کرد. در واقع باید برای آن استراتژی تدوین و به نیاز صاحبانش که مخاطبان اصلی آن هستند، بیشترین توجه را کرد. این توجه به نظر من چیزی در سطح توجه آکادمیکی است که ما به ادبیات داریم. شاید اگر اتاق فکری برای ادبیات داستانی انقلاب داشت به اعتقاد من می‌شد امید داشت که تحولی در ادبیات انقلاب رخ دهد.

محمودی نورآبادی همچنین گفت: نویسندگانی که در حوزه ادبیات انقلاب کار می‌کنند، در سال‌های اخیر به طور عمده افرادی تازه‌کار بوده‌اند و نویسندگان قدیمی‌ و صاحب قلم به ندرت وارد این کار شده‌اند. بالاخره باید قبول کرد که نویسنده‌های صاحب‌نام ما تعلق خاطری به انقلاب نداشتند و به این مساله وارد نشدند، اما آنهایی که آمدند همه نوقلم بودند و همه در حال حرکت به سمت حرفه‌ای شدن هستند که این زمانبر است. البته از همین نوقلمان آثار قابل توجهی بیرون آمده است که نشان می‌دهد نویسنده جوان انقلاب در حال جا افتادن و شناخت خودش است.

وی در پایان گفت: من تاکید دارم که باید ارتباط ادبیات انقلاب با مخاطبش آسیب‌شناسی شود. نویسنده باید اثر را برای خواننده‌اش بنویسد و نه برای توده‌ها و گروه‌های خاص در جامعه. به نظر من یکی از ضررهای عمده‌ای که جریان روشنفکری در ادبیات داستانی ایران کرد، این بود که بیشتر از هر چیز به سوی اقناع نهادهای آکادمیک و خاص پیش رفت و از خواننده اصلی خودش که توده مردم بودند، جا ماند. در حالی که اگر از این توده باز بمانی قافیه را در کل باخته‌ای. البته توجه به توده‌های مخاطب به معنی عامیانه‌نویسی نیست، بلکه یعنی نوشتن بینابینی، نه خیلی عامیانه و نه خیلی قالبی و فرمی که نشود آن را خواند.