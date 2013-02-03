گرانی جدید خودرو رسما کلید خورد/ جدول افزایش قیمتها‌ تا 67.5 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبهای که به تازگی دولت در راستای تغییر در شیوه قیمتگذاری انواع خودرو داشته، خیز خودروسازان برای تغییرات قیمتی آغاز شده است و از سوی دیگر، خبرها از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر این است که رفت و آمدها برای تغییرات جدید قیمتی و دریافت مصوبه افزایش یافته است.
در این میان، گویا مدیران خودرو از سایر خودروسازان پیش دستی کرده و به سرعت درخواست خود را برای افزایش قیمت مطرح کرده و با موافقت کمیته خودرو نیز مواجه شده، این در شرایطی است که این خودروساز برای خودروهای خود در اوایل مهرماه، افزایش قیمت را مجوز گرفته بود.
این در شرایطی است که افزایش قیمت خودروهای این شرکت خودروساز، به طور متوسط 45 تا 50 درصد افزایش را ظرف مدت زمان کوتاهی تجربه کرده است؛ به نحوی که تغییرات قیمتی از 31.5 درصد تا 67.5 درصد متغیر است.
از سوی دیگر، مصوبه جدید دولت برای قیمتگذاری خودروهای داخلی شرایطی را فراهم آورده است که با جایگزینی نرخ ارز مبادلهای در محاسبات، قیمت بیشتر خودروها از شمول قیمتگذاری خارج شده و با موافقت هیات مدیره هر شرکت و با نظارت سازمان حمایت، تعیین میشود.
جدول مقایسهای قیمت جدید و قدیم محصولات مدیران خودرو
|نام محصول
|قیمت قبل
|قیمت جدید (بهمن 91)
|درصد تغییرات قیمتی
|ام.وی.ام سه سیلندر
|12 میلیون و 390 هزار تومان
|19 میلیون تومان
|بیش از 53 درصد
|ام.وی.ام چهار سیلندر
|13 میلیون و 685 هزار تومان
|20 میلیون تومان
|31.5 درصد
|ام.وی.ام 530
|28 میلیون و 320 هزار تومان
|40 میلیون تومان
|بیش از 41 درصد
|ام.وی. ام ایکس 33(تیگو)
|41 میلیون و 640 هزار تومان
|63 میلیون تومان
|بیش از 51 درصد
|ام.وی. ام 315
|22 میلیون و 680 هزار تومان
|38 میلیون تومان
|67.5 درصد
در همین حال، در یک ماهه اخیر قیمت حاشیه بازار خودروهای داخلی با تغییرات هفتگی و حتی روزانه، به حداکثر خود برسد تا خودروسازان بتوانند بیشترین افزایش قیمت را داشته باشند.
قرار است ظرف 48 ساعت آینده نیز غولهای خودروسازی ایران چون ایران خودرو و ساپیا قیمت جدید محصولات خود را اعلام کنند.
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