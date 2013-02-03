گرانی جدید خودرو رسما کلید خورد/ جدول افزایش قیمتها‌ تا 67.5 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، با مصوبه‌ای که به تازگی دولت در راستای تغییر در شیوه قیمتگذاری انواع خودرو داشته، خیز خودروسازان برای تغییرات قیمتی آغاز شده است و از سوی دیگر، خبرها از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر این است که رفت و آمدها برای تغییرات جدید قیمتی و دریافت مصوبه افزایش یافته است.

در این میان، گویا مدیران خودرو از سایر خودروسازان پیش دستی کرده و به سرعت درخواست خود را برای افزایش قیمت مطرح کرده و با موافقت کمیته خودرو نیز مواجه شده، این در شرایطی است که این خودروساز برای خودروهای خود در اوایل مهرماه، افزایش قیمت را مجوز گرفته بود.

این در شرایطی است که افزایش قیمت خودروهای این شرکت خودروساز، به طور متوسط 45 تا 50 درصد افزایش را ظرف مدت زمان کوتاهی تجربه کرده است؛ به نحوی که تغییرات قیمتی از 31.5 درصد تا 67.5 درصد متغیر است.

از سوی دیگر، مصوبه جدید دولت برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شرایطی را فراهم آورده است که با جایگزینی نرخ ارز مبادله‌ای در محاسبات، قیمت بیشتر خودروها از شمول قیمت‌گذاری خارج شده و با موافقت هیات مدیره هر شرکت و با نظارت سازمان حمایت، تعیین می‌شود.

جدول مقایسه‌ای قیمت جدید و قدیم محصولات مدیران خودرو

نام محصول قیمت قبل قیمت جدید (بهمن 91) درصد تغییرات قیمتی ام.وی.ام سه‌ سیلندر 12 میلیون و 390 هزار تومان 19 میلیون تومان بیش از 53 درصد ام.وی.ام چهار‌ سیلندر 13 میلیون و 685 هزار تومان 20 میلیون تومان 31.5 درصد ام.وی.ام 530 28 میلیون و 320 هزار تومان 40 میلیون تومان بیش از 41 درصد ام.وی. ام ایکس 33(تیگو) 41 میلیون و 640 هزار تومان 63 میلیون تومان بیش از 51 درصد ام.وی. ام 315 22 میلیون و 680 هزار تومان 38 میلیون تومان 67.5 درصد

در همین حال، در یک ماهه اخیر قیمت حاشیه بازار خودروهای داخلی با تغییرات هفتگی و حتی روزانه، به حداکثر خود برسد تا خودروسازان بتوانند بیشترین افزایش قیمت را داشته باشند.

قرار است ظرف 48 ساعت آینده نیز غول‌های خودروسازی ایران چون ایران خودرو و ساپیا قیمت جدید محصولات خود را اعلام کنند.