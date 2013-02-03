تربیت دانش آموزان مبتنی بر سیره اهل بیت (ع) باشد

به گزارش خبرنگار مهر، داوود روستایی عصر شنبه در آیین معارفه رئیس سازمان دانش‌آموزی استان همدان گفت: اجتماعی نمودن افراد از مهمترین مبانی تربیتی و مأموریت سازمان دانش‌آموزی است.

قائم مقام سازمان دانش‌آموزی کشور با اشاره به موجود بودن مبانی مدیریتی امام زمان(عج) و توجه به برقراری ارتباط با شیوه مدیریتی پیغمبر و اهل بیت(ع) گفت: باید بین مدیریت خود و مدیریت ولی‌عصر(عج) اتصال برقرار کرد.

داوود روستایی با تأکید بر توجه به نحوه برنامه‌نویسی و مدیریت ائمه و اولویت داشتن عمل به مکتوبات در کار آن‌ها افزود: باید مدیریت خود را به مدیریت امام زمان(عج) گره بزنیم و در نگاه‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود به این اتصال دست یابیم.

وی زیباترین مأموریت را اجتماعی کردن دانش‌آموزان معرفی کرد و اظهار داشت: تا زمانی که دانش‌آموزی با استعدادهای برتر به فردی اجتماعی تبدیل نشود، کار شاخصی انجام نشده است.

تقوا و زهد در گوشه‌نشینی نیست

وی با تأکید بر اینکه تقوا و زهد در گوشه‌نشینی نیست، عنوان کرد: شهید مطهری همراه با تقوای پرهیز، تقوای حضور را نیز مطرح کرده است.

وی اجتماعی نمودن افراد را مهمترین مبانی تربیتی و مأموریت سازمان دانش‌آموزی خواند و گفت: برنامه‌های این سازمان باید مبتنی بر سیره اهل بیت(ع) باشد.

داوود روستایی با اشاره به هدایتگر بودن مربی، هدف سازمان دانش‌آموزی را اجتماعی کردن دانش‌آموزان دانست و افزود: این سازمان، نظامی فعال، پویا و انعطاف‌پذیری دارد و نباید مجبور به گفتن این مسئله باشیم که برای فعالیت‌های فرهنگی در زمینه امور پرورشی با کمبود نیروی انسانی مواجهیم.

قائم مقام سازمان دانش‌آموزی کشور در خصوص نقش اجتماعی زنان در جامعه اسلامی نیز گفت: 50 نفر از فرماندهان انقلاب جهانی در دستگاه امام زمان(عج)، زنان خواهند بود و این نشانگر اجتماعی شدن زنان در این نظام است.

انجام کارهای فرهنگی زمان بر است

وی کار سازمانی را مقدس خواند و افزود: زمان زیادی برای انجام کارهای فرهنگی و انسان‌سازی باید در نظر گرفته شود.

روستایی با تأکید بر اثرگذار بودن کار تشکیلاتی عنوان کرد: هدف اجتماعی کردن دانش‌آموزان در بستر مهدویت عملی است و اگر کاری که دانش‌آموز قادر به انجام آن است از او گرفته شود، اشتباه است.

وی با اشاره به معنای مدیر گفت: مدیر باید مدبر باشد و بتواند از فکرها و بازوها استفاده کرده و کار را با همراهی مسئولان به جلو هدایت کند.

روستایی افزود: هر کس در هر مقامی اگر مسؤولیت خود را با قوت در دست بگیرد و آن را دنبال کند به موفقیت می‌رسد.

همه باید در جایگاه خود پاسخگو، متعهد و دانا باشند

داوود روستایی خواستار اجرای نظم در برنامه‌نویسی و اصول نظام تشکیلاتی شد و گفت: هیچ تفاوتی در بین نیروها نیست و همه باید در جایگاه خود پاسخگو، متعهد و دانا باشند.

وی نگاه حمایتی مسئولان استان همدان را اصلی‌ترین سرمایه معرفی کرد و افزود: در هر زمینه‌ای که شاهد موفقیت‌ها هستیم این سرمایه باارزش نیز وجود داشته است.

وی فرصت مدیریتی و ویژگی‌های محیطی استان همدان را از دیگر سرمایه‌ها خواند و گفت: با توجه به اینکه همدان شهر تاریخ و تمدن ایران است و فعالیت اجتماعی سیاسی در آن پررونق بوده و از نیروی انسانی پویا و پرتحرکی برخوردار است، یک مدیر فرهنگی به راحتی می‌تواند در این محیط کار کند.

وی همدان را استانی پویا معرفی کرد و افزود: در ارتباط بودن با مخاطبان با نشاط و پرانرژی همچون دانش‌آموزان از دیگر سرمایه‌های این نظام است.

سازمان دانش‌آموزی نهادی فرهنگی در تربیت دانش‌آموزان است

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز در این مراسم با اشاره به نقش اساسی و تعیین کننده سازمان دانش‌آموزی به عنوان نهادی فرهنگی در تربیت دانش‌آموزان گفت: این سازمان با همکاری معاونت پرورشی و دیگر واحدهای اداره کل آموزش و پرورش می‌تواند موفقیت‌های خوبی در راستای تربیت و تعالی دانش‌آموزان به دست آورد.

عباس حسنی‌محتشم با توجه به تأکید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تربیت فرهنگی و قرآنی دانش‌آموزان افزود: سازمان دانش‌آموزی باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها در اجرای سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش قدم بردارد.

وی عنوان کرد: سازمان دانش‌آموزی به عنوان یکی از نهادهای فرهنگی و پرورشی با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح منشأ خدمات شایسته‌ای در نظام تعلیم و تربیت است.

حسنی محتشم با اشاره به طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: رهبر معظم انقلاب بارها بر اجرای تحول در آموزش و پرورش تأکید داشته‌اند و سازمان دانش‌آموزی باید در اولویت همه نهادها قرار گیرد.

وی یادآور شد: در سیاست‌های اجرایی نظام تعلیم و تربیت باید به حفظ و نگهداری ارزش‌های اسلامی دفاع مقدس توجه ویژه‌ای شود.

در این مراسم با قدردانی از علی علیان، رئیس سابق سازمان دانش‌آموزی استان همدان، یونس کرمی به عنوان رئیس جدید این سازمان معرفی شد.