کارگاه نقاشی "منم فرزند انقلاب" در میامی برگزار شد

علی اصغر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه همزمان با ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، کارگاه یک روزه نقاشی "منم فرزند انقلاب" ویژه کودکان در مجتمع فرهنگی هنری شهرستان میامی برگزار شد، گفت: این نمایشگاه با همکاری کانون پرورش فکری کودکان برپا شد.

وی گفت: دراین کارگاه 380 نفر از کودکان بین سه تا 12 سال به ترسیم نقاشی با موضوع انقلاب اسلامی و ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی پرداختند.

سرپرست مجتمع فرهنگی هنری شهرستان میامی گفت: تمام این نقاشی ها با مداد رنگی، گواش و آب رنگ توسط کودکان ترسیم شده است.

احمدی با بیان اینکه این آثار توسط هئیت داوران نقد و بررسی خواهد شد گفت: به آثار برگزیده جوائزی به رسم یاد بود اهدا خواهد گردید.

وی گفت: آثار کودکان به صورت نمایشگاه تا چند روز آینده در همین مکان درمعرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

در پایان این کارگاه به تمام شرکت کنندگان از سوی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان میامی جوائزی اهدا شد.

