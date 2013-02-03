تاکید بر وحدت فلسطین/ جهان اسلام اجازه تعرض دشمنان به سوریه را نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز در اوین روز از سفر به سوریه ضمن دیدار با نخست وزیر این کشور و بررسی راهکارهای کمک به حل مشکلات معیشتی و بهداشتی مرد سوریه اظهار داشت: کشورهایی که داعیه جانبداری از حقوق مردم سوریه را دارند با از بین بردن زیرساخت های سوریه بیشترین فشارهای اقتصادی و معیشتی را به مردم این کشور تحمیل می کنند.



وی هم چنین با اشاره به تجاوز اسرائیل به مرکز تحقیقات ارتش در این کشور افزود: جهان اسلام اجازه تعرض دشمنان، خصوصاً رژیم صهیونیستی را به سوریه نخواهد داد.



جلیلی در دیدار با علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه ضمن بررسی راهکارهای تقویت گفتگوهای ملی در این کشور از پیشرفت روند سیاسی در بین گروه های سیاسی و نظام سوریه ابراز خرسندی نمود و افزود: تلاش های خرابکارانه و تروریستی در سوریه به نتیجه نخواهد رسید و تاکید کرد: تنها راه بازگشت امنیت به این کشور پایبندی همه گروه ها به رویکرد سیاسی است.



وی همچنین در دیدار با نمایندگان گروه های فلسطینی ضمن بررسی راهکارهای تقویت مقاومت در خصوص همگرایی و همفکری جریان های فلسطینی تاکید کرد: نباید وحدت فلسطین در هیچ شرایطی آسیب ببیند و این وحدت باید در مسیر تقویت مقاومت به کار گرفته شود.