سه خبر ديگر از هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران

* كتاب از 10 روز آينده رايگان تبليغ مي شود



به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل ازستاد اطلاع رساني هجدهمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران ، حسن تقدس نژاد - معاون اداري مالي صدا وسيما گفت : اگرهماهنگي ها صورت بگيرد وغرفه ها به صورت تخصصي به مردم معرفي شود ، بازديد كنندگان راحت تروسريع ترازنمايشگاه بازديد مي كنند وكتاب هاي مورد نيازخودشان را تهيه مي كنند.

وي با بيان اين كه صدا و سيما در سال جاري حضور فعال تري نسبت به سال گذشته در نمايشگاه كتاب تهران دارد ، گفت: در زمينه نشر و عرضه كتاب بايد اطلاع رساني خوبي وجود داشته باشد اين هماهنگي بين اهالي كتاب در توسعه كتابخواني تاثير بسزايي دارد.

تقدس نژاد افزود: نمايشگاه كتاب تهران بزرگترين رويداد فرهنگي دركشوراست به طوري كه آن را جزء 10 نمايشگاه بزرگ دنيا از لحاظ وسعت و حضور مخاطبان قرار داده است . وي گفت: با صحبت هايي كه با معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد داشته ايم درخواست كرده ايم تا از سال آينده صدا و سيما هم جزء ستاد برگزاري نمايشگاه كتاب باشد تا در جهت اطلاع رساني در حوزه كتاب تلاش هاي بيشتري صورت گيرد.

معاون اداري مالي صدا و سيما از شروع تبليغات رايگان كتاب در راديو و تلويزيون خبر داد و گفت: طي ده روز آينده ساز و كار چگونگي تبليغات كتاب در صدا و سيما مشخص مي شود و نويسندگان و ناشران مي توانند كتاب هايشان را از طريق رسانه ملي تبليغ كنند البته در صورتي كه تبليغ ناشر خاصي نباشد.







* نامه برگزيده به مهربان ترين مادر منتشر مي شود



معاون سالن بانوي آب و آفتاب با اعلام اين مطلب افزود : يكي از بخش هاي اين سالن ، مسابقه نامه اي به مهربانترين مادراست كه مخاطبان آن كودكان ونوجوانان و بزرگسالان هستند .



وي گفت: در بخش كتاب ، كتابها ، مقالات و پايان نامه هاي دانشجويي با موضوع بررسي شخصيت حضرت زهرا ( س ) به نمايش گذاشته شده كه برخي از اين عناوين به صورت چاپي و برخي نسخه ها به صورت خطي عرضه شده اند كه در ميان آنها زبان زنده دنيا دنيا وجود دارد.

وي همچنين به نمايش آثارهنري كه به نحوي هنر ديني محسوب مي شوند اشاره كرد و افزود: در اين بخش هنرمندان زن به ارايه هنرهايي مانند قلم زني ، خطاطي و ... مي پردازند . علاوه بر اين آثار هنري هنرمندان چون حبيب الله صادقي ، نقاش ، و كاظم چليپا ، خوشنويس ، با موضوع حضرت زهرا (س)، الگوي زن مسلمان گرد آوري و به نمايش گذاشته شده است.







* نمايشگاه كتاب تهران كانون فرهنگي كشورهاي خليج فارس

محمد علي شعاعي ، در ديداربا ابراهيم المرزوقي - معاون نمايشگاه كتاب ابوظبي گفت: با توجه به ظرفيت هاي بالاي نمايشگاه كتاب تهران كه برگرفته از قدرت فرهنگي و تاريخي ايران است اين نمايشگاه مي تواند زمينه ارتباط فرهنگي هر چه بيشتر كشورهاي حاشيه خليج فارس را فراهم كند.



وي با ابراز علاقه مندي نسبت به گسترش ارتباط ناشران ايراني و امارات متحده عربي اظهار داشت: در ايران سطح علاقه مندي به كتاب هاي زبان عربي بالاست و اين امر مسووليت ما را در حوزه نشر براي ايجاد زمينه هاي همكاري و تبادل نظر ميان ناشران دو كشور را بيشتر مي كند.

اين مقام مسوول نمايشگاه بين المللي كتاب تهران را يك نمايشگاه منطقه اي دانست و خاطرنشان كرد: اين مجموعه متعلق به مردم ايران و كشورهاي منطقه است و ما از هر پيشنهادي كه به رشد و گسترش آن كمك كند استقبال مي كنيم.

ابراهيم المرزوقي نيزگفت: برگزار كنندگان نايشگاه كتاب ابوظبي آمادگي دارند تا امكانات و تسهيلات رايگان در اختيار ناشران داخلي و خارجي كه مايل به شركت در اين نمايشگاه هستند قرار دهند.

المرزوقي افزود: دولت امارات از حضور ناشران ايراني در اين نمايشگاه اسقبال مي كند.