نشست اِرهاص و معجزه از منظر تاریخ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از برگزاری این نشست پالایش روایات تاریخی از روایاتی است که به اثبات نرسیده و نمی رسد و همچنین بررسی معجزه به عنوان یک مقوله تاریخ، به این معنا که آیا این همه روایاتی که به عنوان ارهاص و معجزه نقل شده است قابل اثبات است؟

امکان وقوعی ارهاصات و معجزه و تطور روایات معجزه در طول تاریخ به عنوان محورهای این نشست علمی ذکر شده است.

روایات معجزه به عنوان یک داده تاریخی می تواند معرفت افزایی داشته باشد و در منابع امروز به عنوان یک برهان و حجت طرح شود یا حداقل می تواند به عنوان یک ظن موجب اعتماد اشخاصی قرار گیرد که اعتماد و اعتقاد آنان به دین زیاد گردد.

حجت الاسلام و المسلمین رمضان محمدی استادیار و مدیر گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ناهید طیبی عضو هیأت علمی جامعه الزهراء(س)به عنوان سخنرانان این نشست علمی بنا دارند به سئوالاتی نظیر، آیا معجزات نقل شده در منابع تاریخی قابل اثبات است؟ چه تعداد از معجزات نقل شده در منابع تاریخ ساختگی است؟ و معجزاتی که حادث شده است در مسیر گذر تاریخ چه مقدار تطور پیدا کرده اند؟ پاسخی درخور ارائه نمایند.

نشست یاد شده پنج شنبه 19 بهمن از ساعت 14:30 در محل انجمن های علمی حوزه واقع در قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول برگزار می شود و حضور تمامی علاقمندان در آن آزاد است.