کاپ توسعه و پیشرفت به بانوان ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون انجمن‌های ورزشی، تیم ‌ای تایلند و چین که با تیم ملی کشورمان در گروه دوم همگروه بودند دیدار نهایی این دوره از مسابقات را برگزار کردند که تیم تایلند با حساب 95 بر 78 برابر چین به پیروزی رسید و فاتح این پیکارها شد.

همچنین تیم‌های کریکت بانوان نپال، هنگ کنگ، بوتان، ایران، مالزی، قطر، سنگاپور، امارات و کویت به ترتیب عناوین سوم تا یازدهم را به دست آوردند.

تیم کریکت بانوان ایران که با برتری مقابل تیم‌های قطر، کویت و سنگاپور به مرحله دوم رسید و عنوان ششمی آسیا را بدست آورد، در پایان این دوره از مسابقات کاپ بیشترین توسعه و پیشرفت طی یک سال اخیر را نیز از آن خود کرد.