علیرضا افضل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخابش به عنوان نهمین مربی برتر باشگاه‌های جهان، با بیان مطلب فوق گفت: قبلا هم گفته بودم بعید است بتوانم با وجود تیم‌های قدرتمندی چون روسیه، برزیل و اسپانیا جزو سه مربی برتر سال باشم. به هر حال انتخاب بهترین مربی سال ارتباط مستقیمی با نتایج تیم‌های ملی دارد.

وی ادامه داد: در صورتی که تیم ملی ما می‌توانست در جام جهانی به فینال برود و یا جزو چهار تیم باشد، احتمال اینکه می‌توانستم جزو سه مربی برتر قرار بگیرم، وجود داشت ولی چون تیم ملی نتیجه نگرفت، امتیازات کمتری هم به من رسید.

" همین که جزو 10 مربی برتر جهان بودم، برای خودم خوب بود". سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: از اینکه در رده نهم قرار گرفتم ناراحت نیستم. شخصا متوجه شدم باید بیشتر کار کنم زیرا فاصله‌ام با مربیان مطرح زیاد است. همچنین باید دانش خودمان را بالا ببریم تا در سال‌های آینده نتیجه‌اش را بگیریم.

سایت فوتسال پلنت هر ساله بهترین‌های فوتسال جهان را معرفی می‌کند. بر این اساس 10 مربی برای کسب عنوان بهترین مربی باشگاهی جهان نامزد شده بودند که کارمونای اسپانیایی، سرمربی تیم فوتسال بارسا با کسب 276 امتیاز به عنوان بهترین مربی انتخاب شد. همچنین علیرضا افضل، سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان که با این تیم قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شده بود، با 25 امتیاز در رده نهم قرار گرفت.