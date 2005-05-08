مشهد ميزبان دومين همايش ملي فضاي سبز شهري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، اين سازمان با همكاري شهرداري مشهد و با مشاركت علمي مراكز دانشگاهي و پژوهشي كشور دومين همايش ملي فضاي سبزشهري را درمشهد مقدس برگزار مي كند.

اين همايش با هدف ارايه آخرين دستاوردهاي علمي ، تحقيقاتي و اجرايي درزمينه فضاي سبز و منظر شهري برگزار خواهد شد و اساتيد ، پژوهشگران ، دانشجويان و صاحب نظران مرتبط نيز مي توانند نتايج تجربيات ، تحقيقات و مطالعات خود را در قالب مقالات علمي و كاربردي تا پايان ارديبهشت جهت ارايه به دبيرخانه همايش ارسال كنند .

گفتني است ؛ علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره 6079962 - 0511 تماس و يا به آدرس اينترنتي www.e_ mashhad.ir مراجعه كنند .