  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۳۴

تيرماه امسال

مشهد ميزبان دومين همايش ملي فضاي سبز شهري است

دومين همايش ملي فضاي سبز شهري هفت و هشت تير ماه سال جاري در شهر مشهد مقدس برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، اين سازمان با همكاري  شهرداري مشهد و با مشاركت علمي مراكز دانشگاهي و پژوهشي كشور دومين همايش ملي فضاي سبزشهري را درمشهد مقدس برگزار مي كند. 

اين همايش با هدف ارايه آخرين دستاوردهاي علمي ، تحقيقاتي و اجرايي درزمينه فضاي سبز و منظر شهري برگزار خواهد شد و اساتيد ، پژوهشگران ، دانشجويان و صاحب نظران مرتبط نيز مي توانند  نتايج تجربيات ، تحقيقات و  مطالعات خود را در قالب مقالات علمي و كاربردي تا پايان ارديبهشت جهت ارايه به دبيرخانه همايش ارسال كنند .

گفتني است ؛ علاقمندان مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره 6079962 - 0511 تماس و يا به آدرس اينترنتي   www.e_ mashhad.ir مراجعه كنند .

کد مطلب 180699

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها