آرمانهای انقلاب علیرغم تلاش بدخواهان امام زنده است

حجت الاسلام سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خون مطهر شهداء باعث شد این انقلاب زنده بماند و باید اندیشه امام را در هر زمان بیاد داشته باشیم و آگاه باشیم انقلابی صورت نمی گیرد مگر خون شهداء ریخته شود و امام راحل به دنیا ثابت کرد ما بدون نیاز به شرق و غرب روی پای خودمان استوار ایستاده ایم.



وی با تاکید بر اینکه ماه بهمن نام زیبایی است و یادش را باید گرامی داشته باشیم بیان داشت: در نحوه برخورد امام راحل با حکومت طاغوت رویکردی نو و متفاوت نهفته بود و آن اینکه، ایشان علیرغم بسیاری دیگر از مخالفین رژیم طاغوت برخورد قاطع و محکم با رژیم و رأس حکومت را مد نظر داشتند.



حجت الاسلام حسینی همچنین تصریح کرد: امام (ره) اجرای احکام اسلام را در نحوه اداره جامعه خواستار بودند و هیچ نوع سازگاری، مسامحه و محافظه کاری در این زمینه را برنمی تابیدند.



استاد حوزه و دانشگاه در ادامه اذعان داشت: ایشان در این مسیری که پیش گرفته بودند با خودباوری بسیار حرکت می کردند و آگاهی ، بیداری، اعتماد به نفس و توانایی های خودشان را به طور جد مد نظر داشتند و با اعتقاد عمیقی که به توده های مردم داشتند نهضت خودشان را ادامه داده و به خوبی در مقابل آفت انفعال، خودباختگی و تأثیرپذیری ناخواسته از اراده دیگران ایستادگی کردند.



وی خاطرنشان کرد: با گذشت بیش از سه دهه از حیات پر برکت نظام اسلامی مبانی و اصول اولیه ای که انقلاب بر پایه آنها بوجود آمد بیش از هر زمان دیگری برجسته است و در جامعه جاری می باشد.