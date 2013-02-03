تصویربرداری بیش از 33 هزار نسخه خطی کتابخانه ملی

اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، از اسکن بیش از 33 هزار نسخه خطی موجود در این سازمان خبر داد و گفت: فعالیت مربوط به این بخش به صورت سه شیفت در کتابخانه ملی در حال انجام است.

احتمال برگزاری جشن اسکن همه 36 هزار نسخه خطی کتابخانه ملی تا پایان دهه فجر

وی افزود: امیدوارم تا پایان دهه فجر خبر، کار اسکن همه 36 هزار نسخه خطی موجود در کتابخانه ملی به پایان برسد.

صلاحی همچنین ابراز امیدواری کرد فایل اسکن شده این نسخه‌ها با قرار گرفتن روی وبسایت کتابخانه ملی، برای عموم علاقه‌مندان قابل بهره‌برداری شود. در حال حاضر تصویر اسکن شده 30 هزار نسخه خطی در این سایت قابل دسترس است.

به گفته رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 85 هزار پایان‌نامه نیز به صورت تمام متن در کتابخانه دیجیتال این سازمان بارگذاری شده است.

حضور جمعی از زندانیان دوره ساواک در کتابخانه ملی

صلاحی همچنین از حضور سه تن از زندانیان دوره ساواک (یک زن و دو مرد) در یک نشست تخصصی در کتابخانه ملی ایران در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این افراد به بیان شکنجه‌هایی که در دوران ساواک متحمل شده‌اند و نیز خاطرات روزهای زندان می‌پردازند.

همچنین بر اساس اعلام، سخنران نشست آتی از سلسله نشست‌های «پنجاهمین سال آغاز نهضت امام خمینی (ره)» هدایت‌الله بهبودی نویسنده کتاب «شرح اسم» است. این کتاب در واقع بخشی از زندگینامه رهبر معظم انقلاب در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی است و نشست مذکور هم ساعت 10 صبح روز 17 بهمن در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

هنوز جایگزین عظیمی در معاونت کتابخانه ملی انتخاب نشده است

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین درباره آخرین وضعیت معاونت کتابخانه ملی پس از جدایی حبیب‌الله عظیمی از آن گفت: هنوز فردی را برای این پست انتخاب نکرده‌ام.

حبیب‌الله عظیمی چندی پیش و پس از 7 سال که مسئولیت معاونت کتابخانه ملی را بر عهده داشت،، با تصمیم اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از این معاونت رفت و به عنوان مشاور علمی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، منصوب شد.