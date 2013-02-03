خطر ورود انفرادی اصولگریان در انتخابات/ گرانی و تورم سخت و جانکاه است

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله مرتضی مقتدایی شامگاه شنبه در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که از سوی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم در مسجد زین العابدین(ع) برگزار شد، در سخنانی در خصوص انتخابات آینده ریاست جمهوری اظهار داشت: نیروهای انقلاب و پیروان خط امام و رهبری باید خودشان را کاملا آماده کنند و در خصوص شخصیت هایی که وارد این عرصه می شوند و اعلام کاندیداتوری می کنند به دقت مطالعه ، تحقیق و سوال کنند.

وی با اشاره به ائتلاف سه نفره نیروهای انقلاب، آن را ائتلاف مبارک و بسیار خوب برشمرد و عنوان کرد: ما معتقدیم که این ائتلاف نباید عنوان کند که ما تنها سه نفر هستیم و افرادی که احساس تکلیف کردند نیز باید به این ائتلاف اضافه شوند.



آیت الله مقتدایی ادامه داد: باید دانست اگر تعداد کاندیداها زیاد شد، آرا خرد می شود و هر کدام بخشی از آرا مردم را به خود اختصاص می دهند که در این صورت رقیب که دارای قدرت و ثروت است تلاش می کند تا با حمایت از یک فرد به پیروزی دست یابند.



وی اضافه کرد: کسانی که احساس تکلیف کرده و می گویند واقعا برای رضای خدا در این عرصه ورود پیدا می کنند باید به این ائتلاف سه نفره اضافه شوند و نزدیک انتخابات باید دید که کدام می تواند آرای بیشتری را کسب کنند و او بشود کاندیدای اصلی و مابقی نیز کنار نکشند و پست های دیگر را بپذیرند.



نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه با بیان اینکه برادرانه نصیحت می کنیم اگر اصولگرایان به صورت انفرادی وارد عرصه انتخابات شوند نه تنها ضرر دارد، بلکه برای نظام، کشور و مردم خطر دارد.



اصولگرایان با همدیگر متحد شوند



آیت الله مقتدایی تصریح کرد: اصولگرایان باید با همدیگر متحد و منطبق شوند و مردم نیز برای انتخاب نهایی تحقیق و سوال کنند و هر که را اصلح دیدند به او رای دهند.



عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز نظام اسلامی همانند خورشیدی در جهان نورافکن است و این نظام، نظامی الهی است که توسط امام راحل و همراهی و همت مردم آغاز شد که جنبه الهی بودن آن باید برای نسل امروز بازگو شود.



مدیر سابق حوزه های علمیه سراسر کشور ابراز داشت: امام راحل با انگیزه الهی و برای رضای خدا قیام کرد و ایشان با الگو گرفتن از وجود پیامبر اکرم(ص)، هرگز و در هیچ شرایطی در برابر حکومت طاغوت، هراسی به دل راه نداد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: وقتی حکومت شاه، امام راحل را تهدید می کرد، ایشان اینگونه می فرمود که من این سینه را هدف قرار دادم برای تیرهای شما، خون‌ها راه ما را تقویت می‌کند.



آیت الله مقتدایی اضافه کرد: وقتی امام راحل را به تهران تبعید می کردند، فرمودند که ولله نترسیدم ولی افرادی که من را دستگیر کردند می‌ترسیدند.



وی امام راحل را دارای انگیزه الهی و استقامت بالا دانست و افزود: رژیم شاه، زمانی که امام راحل را به تهران تبعید کرد اینگونه تصور می کرد که امام خمینی(ره) تسلیم شده است، اما وقتی امام به قم بازگشتند همان راه و روش گذشته خود را در پیش گرفتند و با جدیت کار خود را ادامه دادند.



حمله به مدرسه فیضیه یک اقدام مذبوحانه بود



وی در ادامه به حمله رژیم به مدرسه فیضیه قم اشاره کرد و ابراز داشت: وقتی که نیروهای شاه به مدرسه فیضیه حمله کردند، اینگونه فرمود که اکنون وقت نتیجه است.



مدیر سابق حوزه های علمیه سراسر کشور حمله به مدرسه فیضیه را یک اقدام مذبوحانه دانست و ابراز داشت: امام راحل به طلاب و روحانیونی که به تبلیغ می رفتند می فرمود شما باید حادثه مدرسه فیضیه را برای مردم بیان کنید .



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: وقتی که خبر حمله به مدرسه فیضیه در کشور منتشر شد، مردم از نقاط مختلف کشور برای دیدن مدرسه فیضیه به قم می آمدند.



آیت الله مقتدایی عنوان کرد: هشت سال جنگ تحمیلی از سوی دشمنان به خاطر آن بود که نظام فلج شود افزود: آنها قصد داشتن با حمله به ایران نظام اسلامی را فلج کنند اما امام راحل فرمود، درست است که این جنگ خساراتی دارد ولی برکات فراوانی نیز دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در طول هشت سال دفاع مقدس، بهترین جوانان این کشور شهید شدند ابراز داشت: وصیتنامه های شهدا به انسان درس عرفان می دهد و در واقع دوران دفاع مقدس دوران شکوفایی برای اسلام بود که دنیا را تحت تاثیر خود قرار داد.



امام راحل هر لحظه آماده شهادت بود



وی با بیان اینکه امام راحل تا روز آخر به راه خود ادامه داد، افزود: ایشان با انگیزه الهی انقلاب را آغاز و در عمل به پیامبر اسلام (ص) تاسی کرد و در این مسیر هر لحظه آماده شهادت بود.



نائب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه ادامه داد: امروز نیز مقام معظم رهبری خط امام راحل را ادامه می دهد و در شرایطی هستیم که دشمنان با قدرت بیشتر و از طریق جنگ نرم حمله می کند که وظیفه ما در برابر تحریم ها و تبلیغاتی که دشمنان بر علیه نظام انجام می دهند خطیرتر است.



آیت الله مقتدایی با بیان اینکه نظام ما یک نظام الهی است افزود: باید یقین بدانیم اگر حمایت های الهی، امام زمان (عج) و امددهای غیبی نبود ، انقلاب در همان روزهای اول از بین می رفت امام امروز شاهد درخشندگی و قدرت این نظام در عرصه جهانی هستیم.



وی با بیان اینکه امروز دشمنان به این امر معترفند که بدون حضور ایران نمی توان در منطقه کاری از پیش ببرند اظهار داشت: دلیل اینکه دشمنان نمی توانند به ایران حمله کنند به خاطر ترس آنها از نظام اسلامی است و همانگونه که مردم در دوران جنگ این نظام الهی را به پیروزی رساندند و از آن حراست کردند امروز نیز باید همانطور در برابر مشکلات پیش رو مقاوم باشند.



امروز مشکلاتی همانند گرانی و تورم سخت و جانکاه است



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه امروز مشکلاتی همانند گرانی و تورم سخت و جانکاه است افزود: اهداف دشمنان از تحمیل تحریم ها ساقط کردن جمهوری اسلامی است و آنها می خواهند در گوشه ای از کشور سر و صدایی بلند شود و مردم صدیشان در بیاید و خود را از نظام جدا کنند، اما کور خواندند.



آیت الله مقتدایی تصریح کرد: ملت ما نظام الهی خود را دوست دارد و برای حفظ ان حاضر است جانش را تقدیم کند و سخت ترین مشکلات را تحمل و به جان بخرند.