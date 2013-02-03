به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته نگاه یک با موضوع ریزش ها و رویش ها در انقلاب با حضور حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان و حبیب الله عسگر اولادی دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری روی آنتن رفت.

در ابتدا مجری برنامه با اشاره به اینکه در یک حرکت اجتماعی مثل انقلاب عده ای حذف می شوند پرسید ایا این جمله درست است که انقلاب فرزندان خودش را می بلعد؟ عسگر اولادی در پاسخ با تاکید بر اینکه انقلاب نه تنها فرزندانش را نمی بلعد بلکه امتحان هایی را پیش می آورد که هر کس به اندازه آمادگی اش این راه را ادامه می دهد، تصریح کرد: ادامه ندادن راه انقلاب مربوط به عدم آمادگی است. امام در یکی از شبهای سال 41 در شرایطی گفتند ما در مدت سی سال نمی توانیم ایران را اسلامی کنیم اما می توانیم در این راه حرکت کنیم. ممکن است عده ای به ما پشت کنند اما شما باید حق را بیابید مسیر حق هم رویش دارد و هم ریزش.

وی رویش ها و ریزش ها را امری غیر قابل پیش بینی در انقلاب عنوان کرد و گفت: در شرایط فشار تمام عناصر سست ایمان متوقف می شوند مگر مومنانی که همانند کوه استوارند این طبیعت حرکت انسان است.

وی افزود: این ریزش ها و رویش ها مربوط به دریافت از انقلاب است و اینکه افراد از انقلاب چه انتظاری دارد، این نیست که انقلاب فرزندانش را ببلعد.

شریعتمداری نیز در پاسخ با بیان اینکه انقلاب فرزندانش را نمی خورد بلکه فرزندان ناخلف خود را کنار می گذارد خاطر نشان کرد: ممکن است بعضی از انقلاب ها فرزند خوار باشند مثل انقلابهایی چون شوروی که نسخه آن دست مردم نبود. اما نسخه انقلاب اسلامی دست مردم است زمانی امام به مردم گفتند خدا شما را با شهدای بدر و احد محشور کند و مردم این ندای انقلاب و این شهدا را شنیده بودند.

وی افزود: مردم بستر انقلاب و مختصات آنرا می شناسند اگر کسی از این بستر بیرون بیافتد ناخود اگاه از خط بیرون افتاده است. اینها کسانی هستند که بعضا در پی تغییر مسیر انقلاب هستند و به همان اندازه که زاویه می گیرند کنار گذاشته می شوند.

مدیر مسئول کیهان رویش های انقلاب اسلامی را بیشتر از ریزش های آن دانست و در ادامه بر دو نکته تاکید کرد اول ا ینکه نقد بر عملکردها به معنی ریزش نیست دوم ریزش بعضی ازخواص به معنی ریزش مردم نیست.

عسگر اولادی نیز درخصوص نامگذاری ریزش های انقلاب آنرا به بیگانگان نسبت داد وخطاب به شریعتمداری گفت: نمی توان در مورد کسانی که از قطار (انقلاب) پیاده شدند گفته شود اینها را بیرون کرده اند. اگر سال های 58 و بعد از ان را ورق بزنید می بینید که بعضی نتوانستد خود را همراه انقلاب نگه دارند انقلاب بر اساس ولایت فقیه است. مثلا د ر مورد بنی صدر انقلاب او را فراموش نکرده بلکه او فراموش کرده بود که انقلاب چه می خواست.

در ادامه شریعتمداری در پاسخ به این سوال که آیا هر فردی که در انقلاب حضور داشته باشد فرزند انقلاب است خاطر نشان کرد: باید دید فرد با چه انگیزه ای آمده است در آغاز انقلاب عده ای با انگیزه و نگاه دیگری وارد شدند مثل بنی صدر نهضت آزادی و جریان لیبرالیسم و...

وی در توضیح دیدگاه این جریانات گفت: آنها تلاطم های بعدی را در نظام نپذیرفتند مثلا وقتی جنگ شروع شد نهضت آزادی امریکا را به شیر تشبیه کرد و گفت خدا در مقابل شیر به آهو پای گریز داده است و ما نباید در برابر شیر بایستیم. بعد از این ماجرا امام امریکا را به شیر بی یال و دم تشبیه کرد.

وی در ادامه گفت: ریزش معلوم نیست فاعلش کیست یا به این معناست که (قطار) انقلاب افراد را پیاده کرده است یا خودشان پیاده شده اند؟ اما به این معنا که اینها از انقلاب دور شده اند ریزش است.

وی با اشاره به فتنه 88 و نام بردن از اسامی افرادی که از خارج کشور درطول چندین سال قبل به ایران آمده بودند گفت: در جریان فتنه 88 عده ای خریده شدند رفت و آمدهای فراوانی صورت گرفت و نظریه پردازانی از MI6-CIAو موساد به ایران آمدند.

عسگر اولادی هم در واکنش به شریعتمداری با بیان اینکه تایید می کنم که همه این ریزش ها با دشمنان پیوند داشته اند، گفت: اما این موضوع عامی است و در بعضی جاها تخصیص می خورد. من بین فتنه 78 تا 88 تفاوت قائلم در فتتنه 88 غیر از زمینه سازی بیگانگان در داخل هم زمینه فتنه فراهم شد ساعت 10 شب اعلام شد که موسوی در تهران اصفهان وشیراز رای بیشتری دارد.

وی افزود: اما خبر نداند که از یک شب به بعد رای ها تغییر کرده است و آن خبر اول ایشان را مفتون وفتنه زده کرد.

دبیر کل جبهه پیروان خط امام ورهبری با برشمردن فتنه ها از انقلاب تاکنون از فتن بنی صدر نهضت آزادی و منافقین یاد کرد و گفت: نهمین فتنه فتنه 78 و دهمین فتنه 88 بود که دشمن برای این فتنه ها خیلی برنامه ریزی کرد.

وی اضافه کرد: ما فتنه را ساده و مطلق نگاه نکنیم باید فتنه ها را بدون مقایسه با یکدیگر آسیب شناسی کرد مثلا اطرافیان آقای هاشمی برای ایشان فتنه ای به پا کردند که باید دید این فتنه برای چه بوده است.

شریعتمداری در واکنش به عسگر اولادی اظهار داشت: استاد تاکید کرد که اینها(سران فتنه) مجرمند اینها با بیگانگان زد وبند داشتند و فقط این دو نبودند خیلی بیشترند.

وی با اشاره به یپش بینی مرحله به مرحله فتنه 88 در روزنامه کیهان گفت: ما از کجا می دانستیم وقتی یکی از آقایان اعلام کرد مراقب باشید در انتخابات تقلب نشود کمیته این تحت عنوان صیانت و بررسی آراء درست می کنند و این را از قبل در روزنامه نوشته بودیم. حتی گفته بودیم که اینها حتما رنگی را برای خود انتخاب می کنند.

در ادامه عسگر اولادی در پاسخ به شریعتمداری بیان کرد: من مهارت تجربه و تخصص سردار قلم (شریعتمداری) را قبول دارم. تفصیل شما از واقعیات فتنه 88 درست است . بین فتنه ها باید تفاوت قائل شد البته در فتنه 88 هیچ کدام از اینها که به نظر من مفتون هستند از جرم تبرئه نمی شوند.

وی در ادامه در خصوص موضع گیری های اخیرش گفت: سه دلیل وجود دارد که من با آقای شریعتمداری تفاوت دارم. یکی اینکه امام به من گفتند شما برای تصویه حضورتان واجب است باید سعی کنید باقی بمانید و مثل ریگ آلودگی های آب را بگیرید. دوم اینکه من عضوهیات منصفه تهرانم و تحت عنوان یک منصف وظیفه ام درمقابل سردار قلم این است که بگویم چند درصد این فتنه انگلیسی و امریکایی است وچند درصد آن در داخل انجام شد.

وی با بیان اینکه من نه می خواهم حصر را از آقایان بردارم و نه برایشان تخفیف و عفو بخواهم، در خصوص دلیل سوم گفت: من امین مقام معظم رهبری هستم و ایشان به من حکم داده است از طرف دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم منبع مصلحتم. من مقابل آقای شریعتمداری نیستم اما باید تقاضا کنم که مسئولین کشور جانب مصلحت را بگیرند.

شریعتمداری نیز با بیان اینکه استاد به اختلاف خود با من اشاره کردند اما من می خواهم از اشتراکات بگویم تصریح کرد: استاد هم اینها را مجرم می داند حالا مفتون یا از سران فتنه؛ مهم این است که مرتکب جرم شده اند و جنایت آنها هم از جنایات بزرگ است.

وی با اشاره به سه دلیلی که عسگر اولادی بیان کرد، گفت: امام به شما گفته اند اگر از در بیرونتان کردند از پنجره وارد شوید. اما نگفتند اگر شخص خیانتکاری را بیرون کردند باید بازگرداند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان افزود:عسگر اولادی ریگ ته جوی است و آمده اصلاح کند اما بعضی آمده اند افساد کنند. آیا تا حالا هیچ کدام از آنها از کاری که کرده اند ابراز ندامت نکرده اند؟ خیر طلبکار هم هستند.

وی در ادامه گفت: شما عضو هیات منصفه تهران هستید و نگاه منصفانه شما روی چشم ما جا دارد اما شما هیات منصفه مطبوعات هستید و این مسئله با مطبوعات فرق می کند.

شریعتمداری همچنین در خصوص مفتون شدن سران فتنه گفت: کسی که خواب آلوده است با نهیب بیدار می شود اما در مورد کسی که خودش را به خواب زده است نمی توان کاری کرد. اگر اینها را مفتون بدانیم یا از سران فتنه اما مجرم بدانیم هر دو اشتراک داریم اما مفتون دانستن با اینکه به نظام برگردند تفاوت دارد.

وی گفت: امام به شما گفتند که بمانید و آلودگی ها را بگیرید مگر اینها آلوده نیستند؟ من نگاه قانونی دارم و شما نگاه مصلحتی مصلحت نظام را نمی توان فدای اشخاص کرد.

عسگر اولادی در ادامه با بیان اینکه من در عاشورا در روزهایی نزدیک به 9 دی به سید الشهدا متوسل شدم که در این انتخابات چه کار باید کرد؟ گفت: ما می خواهیم انتخابات 92 میدان رقابت باشد و از اینکه میدان جنگ باشد جلوگیری کنیم.

وی در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید حد مدارا کجاست؟ گفت: این را رهبری معین می کند اما بنده باید جوری صحبت کنم که تک صدایی در جامعه نباشد. من حرف خالص بخشی از مردم را می زنم.

شریعتمداری در واکنش به سخنان عسگر اولادی گفت: اگر بحث این است که در جامعه صدای دیگری باشد باید گفت اینها صدها نشریه دارندکه برای آنها کار می کنند و این صدای مظلوم حزب الله است که کسی آنرا نمی شنود. یورو نیوز، بی بی سی، رادیو فردا، رادیو زمانه، VOAهمه رادیوهای بیگانه هستندکه برای این افراد کار می کنند حزب الله از شما توقع دارد که صدای آنها را برسانید.

در ادامه برنامه عسگر اولادی با بیان اینکه طبق نظر رهبری این همه رویش را پس از انقلاب نمی توانستیم پیش بینی کنیم، گفت: نسل سوم معتقدتر از نسل دوم است. در سال 88 نسل جوان طالب یک نامزد بودند اما بعد از اینکه توضیحات را شنیدند ریزشی اطراف اینها صورت گرفت و در مقابل در برابر رهبر انقلاب رویش پیدا شد.

وی با یاد آوری خاطراتی از امام خاطر نشان کرد: امام همیشه سعی داشت که از افراد تواب درست کند و به دامن انقلاب برگرداند.

وی اضافه کرد: هم اکنون تعدادی زندانی داریم که می شود گفت سران فتنه اند اما باید راه را باز کنیم تا انتخابات به یک جشن ملی تبدیل شود.

شریعتمداری هم با تاکید بر اینکه تعداد رویش ها زیاد بوده است، گفت: هیچ انقلابی را سراغ نداریم که حتی یک بار شریعت خود را دوباره به مردم عرضه کرده باشد. ریزش ها هم اندک بوده است و در این مورد هم باید گفت دیگر نگاه مردم به خواص نیست بلکه به رهبری است.

در ادامه عسگراولادی با اشاره به فتح مکه و اینکه پیامبر اعلام کرد که خانه ابوسفیان امن است، گفت: ما باید بدانیم که جنبش های بیداری اسلامی و خیزش مستضعفان در جهان به ما نگاه می کند و از ما الگو می گیرد که در سال سی و چهارم انقلاب چه وضعیتی داریم. باید بدانیم غیر از قانون مسئله مصلحت برای نظام مهم است.

در پایان شریعتمداری نیز در واکنش به سخنان عسگر اولادی گفت: هیچ کس نمی تواند مصلحت را نفی کند اما مهم این است که مصلحت چیست. درست است که در فتح مکه پیامبر خانه ابوسفیان را خانه امن قرار داد و حتی گفته شده که اگر وسط جنگ مشرکین پناه بخواهند باید به آنها پناه داد اما مسئله این است که بعد از 30 خرداد منافقین دست به اسلحه بردند.