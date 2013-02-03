استقبال از کتاب 156 ساله در چین

به گزارش به نقل از شیهنوا نیوز، کتاب «انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن» نوشته آلکسی دوتوکویل که حدود سال 1856 نوشته شده به دلیل مشابهت‌های انقلاب فرانسه با انقلاب چین، به کتابی پرفروش در چین بدل شده است.

این کتاب که اولین بار سال 1992 به زبان چینی ترجمه و منتشر شد، تاکنون 10 بار تجدید چاپ شده و هر بار حداقل 3 هزار نسخه از آن روانه بازار کتاب شده است. با این حال در چند ماه اخیر بیشترین میزان استقبال از این کتاب به عمل آمده و با تمام شدن آخرین چاپ آن قرار است نسخه جدید این کتاب تا چند روز دیگر روانه کتابفروشی‌ها شود.

در همین حال آمازون چینی که سایت فروش آنلاین کتاب در چین است این کتاب را در گروه «عامه پسند» جای داده است. این کتاب در سایت اینترنتی کتاب چین امتیاز 9.1 را از 10 امتیاز به دست آورده است و حدود 167 هزار نفر در شبکه اجتماعی چین درباره این کتاب نظر داده‌اند.

این کتاب نیم قرن پس از انقلاب فرانسه نوشته شده و دوتوکویل در آن به تحلیل اجتماعی و وضعیت دولت پیش از انقلاب و آنچه سبب انقلاب شد، پرداخته است.

الکسی دو توکویل متولد ۱۸۰۵ در پاریس، از مهم‌ترین متفکران قرن نوزدهم فرانسه است. وی تاریخ‌دان، حقوق‌دان، فیلسوف، سیاستمدار و یکی از موسسان جامعه‌شناسی و علم سیاست امروزی بود.