تعداد سالن های ورزشی گلستان 400 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت شنبه شب در آیین تجلیل از ورزشکاران، قهرمانان و خادمان ورزش استان افزود: همچنین از نظر تعداد سالن های ورزشی روباز تواستیم از 25 سالن قبل از دولت نهم و دهم به 86 مکان ورزشی دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: در ارتباط با سد نیز به برکت انقلاب اسلامی 21 سد در حال افتتاح، احداث، مطالعه و یا بهره برداری داریم که از این میان پنج سد در حال مطالعه، دو سد در حال کلنگ زنی، یک سد در حال احداث و 13 سد نیز در حال بهره برداری است.

استاندار استان گلستان گفت: انقلابی که ما در آن به سر می بریم، حاصل خون جوانانی است که در این راه جان خود را از دست داده اند و ما امروز باید سعی کنیم تا بتوانیم به جوانان خود در همه جا میدان دهیم.



قناعت افزود: فرصت دادن به جوانان تاکنون باعث شده تا بتوانند در همه امور به ویژه ورزش فرصت رشد و شکوفایی پیدا کنند و در این راه موفق باشند.

وی افزود: با موفقیت هایی که در امر ورزش توسط جوانان صورت گرفته و با فعالیت هایی که در این امر توسط مسئولان نظام انجام شده است توانسته ایم شاهد جهش های خوبی در این راه باشیم.

قناعت ابراز داشت: پیشرفت هایی که در کشور در دوره دولت نهم و دهم انجام شده، بسیار قابل تقدیر است که توانست باعث رشد و شکوفایی هرچه بهتر کشور شود.



قناعت تصریح کرد: در سال جاری هزار و 98 پروژه را در دست افتتاح و بهره برداری داریم که از میان این پروژه ها، پروژه های حوزه ورزش و جوانان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است.



مدیر کل مخابرات استان گلستان نیز گفت: باید انقلاب اسلامی را با آرمانهای شهدا زنده نگه داشت، چرا که تلاش های زیادی برای به پیروزی رساندن این نظام صورت گرفته شده است.



حسینی افزود: برای پاسداری این انقلاب باید تلاش کرد، چرا که این امر برای همه ما واجب است و ما باید سعی کنیم تا با آرمانهای شهدای انقلاب کشور را به پیش ببریم و نگاه ما به امر ورزش باید نگاهی همراه با رشد و شکوفایی برای ورزش کشور باشد.