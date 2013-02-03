بهره برداری از 22 طرح صنعتی در خراسان شمالی آغاز شد

سیدابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با آغاز دهه فجر بهره برداری از 22 طرح صنعتی با سرمایه گذاری 16 میلیارد ریال در شهرهای مختلف خراسان شمالی آغاز شد.

وی اظهار داشت: این واحدها در چهار شهر بجنورد، فاروج، شیروان و اسفراین استقرار یافته اند و با بهره برداری از این واحدها برای 356 نفر در استان فرصت شغلی فراهم می شود.

حسینی افزود: به منظور بهره مندی آسان و متمرکز صنعتگران از امکانات صنعتی، جلوگیری از پراکندگی واحدها و نیز توسعه شهرک های صنعتی استان، غالب این واحدها در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرهای فوق الذکرمستقر شده اند.

وی شرکت بهنام شفابخش اسفراین، همگام صنعت برق سالوک، آفاق گستر نوبرگ شرق، شرکت تعاونی قندبلال اسفراین، ستاره دشت سمنگان، مهندسی پایا نیرو شرق، سبک سقف پارت سازه، آلفا صنعت شیروان، کشت و صنعت بهارنارنج شرق( انواع ترشیجات و زیتون پرورده، تعاونی ساقه طلایی اسفراین و ... را از جمله این واحدها ذکر کرد که در این ایام به بهره برداری می رسند.

حسینی در ادامه عنوان کرد: خراسان شمالی به عنوان یکی از قطب های اصلی امنیت غذایی در کشور از پتانسیل بالایی در جهت شکل گیری صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش زراعت و دامداری برخوردار است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ذخایر معدنی استان و وجود شبکه های فعال و واجد اهمیت انتقال انرژی فرصت مناسبی را برای ایجاد صنایع بزرگ و برخوردار از فن آوری پیچیده فراهم کرده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر در این استان بیش از 400 واحد صنعتی با حدود 11 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و اشتغال 13 هزار نفر مشغول فعالیت هستند.