جشنواره غذاهای سنتی در طرقبه برگزار می شود

احمد جاهد طلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دو خانه فرهنگ مرحومه باغبان و ویلاشهر جشنواره غذا به صورت مسابقه ای برگزار خواهد شد و به برگزیدگان جوایزی به رسم یادبود اهداء می شود.



مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری طرقبه افزود: غذاههای سالم و متنوع در شهرهای مختلف غذایی، به عنوان یک غذای کامل از نظر املاح معرفی و ویتامین ها براساس هرم غذایی پنج گانه، در قالب نمایشگاه غذای سالم و تغذیه سالم به شهروندان تهرانی معرفی می شود.



جاهد طلب بیان کرد: معرفی غذای سالم، نوع تغذیه سالم، نحوه طبخ غذای های سالم، با توجه به اینکه سرخ کردنی نباشد بلکه باید غذاهای پختنی، آب پز یا بخار پز باشد از نظر املاح معدنی، ویتامین ها، چربی ها، پروتئین ها به طور کلی هرم غذایی پنج گانه، بهترین غذا حداقل باید محتوای غذایی شامل ۳و۴و۵ هرم غذایی باشد.



شایان ذکر است علاقمندان می توانن برای شرکت در این جشنواره ها ساعت 9 صبح 17 و 18 بهمن ماه سال جاری به ترتیب در خانه های فرهنگ ویلاشهر و مرحومه باغبان طرقبه حضور بهم رسانند.

