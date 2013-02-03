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۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸

سعیدی:

دوره آموزشی یک روزه برای خبرنگاران در کرمان برگزار می شود

دوره آموزشی یک روزه برای خبرنگاران در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت از برگزاری یک دوره آموزشی یک روزه برای خبرنگاران تا پایان سال جاری در کرمان خبر داد.

عباس سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف سازمان صنعت و معدن آشنایی اصحاب رسانه استان کرمان با واحدهای منتخب صنعتی و معدنی است.

وی افزود: تا کنون پنج تور خبری توسط این سازمان از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی شهرستان های سیرجان، زرند، مس سرچشمه و دو تور خبری در استان کرمان برگزار شده است.

سعیدی بیان داشت: ششمین تور خبری روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت از واحدهای منتخب صنعتی و معدنی شهرستان بم با حضور خبرنگاران برگزار شد.

این مسئول افزود: با بازدید از واحدهای صنعتی و معدنی خبرنگاران را آموزش دهیم تا ذهنیت شفافی را از فضای صنعتی و معدنی به مردم نشان دهند.

وی با اشاره به یک دوره آموزشی یک روزه برای خبرنگاران تصریح کرد: قبل از سال جدید یک دوره آموزشی یک روزه برای خبرنگاران با محورهای، نحوه سرمایه گذاری در سازمان سازمان صنعت، معدن و تجارت، فرآیند فعالیت صنعتی سازمان، فرآیند فعالیت معدنی سازمان و تحولات بازار برگزار می شود.

کد مطلب 1807033

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