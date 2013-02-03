مشعل گاز در 4 میدان نفتی ایران در خلیج فارس خاموش شد

عبدالعظیم ندیمی فرخ در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز بهره برداری از کارخانه NGL سیری، گفت: با بهره برداری و راه اندازی نهایی و تکمیلی از این کارخانه، مشعل‌های گاز در 4 میدان نفتی ایران در منطقه خلیج فارس خاموش شده است.

مجری طرح NGL سیری در شرکت نفت فلات قاره تصریح کرد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه با خاموش شدن این مشعل ها حدود 100 تا 104 میلیون فوت مکعب گاز خشک به جای سوزاندن، جمع آوری می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه علاوه بر گاز خشک روزانه 10 هزار بشکه مایعات و میعانات گازی تولید می شود، اظهار داشت: گاز جمع آوری شده از مسیر خطوط لوله زیر دریایی به جزیره قشم و کیش منتقل خواهد شد.

وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی خط لوله انتقال گاز سیری – کیش به طور کامل در مدار بهره برداری قرار می گیرد، بیان کرد: انتقال گاز خشک، منجر به صرفه‌جوئی در مصرف گازوئیل و کاهش آلایندگی‌ها از محل سوختن سوخت مایع در این جزیره گردشگردی خواهد شد.

ندیمی فرخ همچنین از تکمیل مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی خط لوله انتقال گاز زیر دریایی سیری به قشم خبر داد و افزود: این خط لوله به وسعت 112 کیلومتر آماده انتقال گاز از جزیره سیری به منظور استفاده در نیروگاه، کارخانجات و صنایع قشم است.

مجری طرح NGL سیری در شرکت نفت فلات قاره با اشاره به راه اندازی تمامی مخازن ذخیره سازی، اسکله های تخلیه و بارگیری و پایانه گازی سیری، تاکید کرد: همزمان با انتقال گاز خشک، امکان بارگیری محموله های میعانات و مایعات گازی هم توسط کشتی‌های نفتکش فراهم شده است.

این مقام مسئول با اشاره به دستور اخیر مدیرعامل شرکت ملی نفت به منظور واگذاری عملیات راهبری کارخانه NGL سیری به یک شرکت خصوصی، خاطرنشان کرد: هدف از این واگذاری راهبری و بهره برداری این پروژه گازی و کاهش هزینه‌های شرکت نفت است.

به گزارش مهر، کارخانه NGL سیری از ظرفیت اسمی تولید روزانه 143 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی و 15 هزار بشکه انواع محصولات گازی همچون میعانات و مایعات گازی برخوردار است.



این کارخانه از ظرفیت تولید روزانه 1500 بشکه پنتان، 4000 بشکه بوتان، 1400 بشکه میعانات گازی و 8000 بشکه پروپان برخوردار بوده که هر بشکه از این محصولات بین 600 تا 700 دلار در بازارهای جهانی خرید و فروش می شوند.



برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی کارخانهNGL سیری حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است، با این وجود، اگر قرار بود امروز چنین کارخانه‌ای در خلیج فارس راه‌اندازی شود، حداقل به 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داشت.



با احتساب قیمت‌های فعلی در بازارهای جهانی فقط از محل فروش مایعات و میعانات گازی روزانه 5 تا 7 میلیارد دلار و سالانه بیش از 2 میلیارد دلار درآمد نصیب کشور می شود.