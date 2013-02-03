  1. فرهنگ و ادب
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۱

«برلین خصوصی» در راس پرفروش‌های آمریکا

«برلین خصوصی» در راس پرفروش‌های آمریکا

جدیدترین کتاب جیمز پترسون نویسنده پرفروش آمریکایی که با عنوان «برلین خصوصی» منتشر شده، در راس کتاب‌های پرفروش آمریکا جای گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، این فهرست که با ارایه آمار کتابفروشی‌های مستقل و کتابفروشی‌های زنجیره‌ای تهیه می‌شود، شامل تمام کتاب‌های فروخته شده در این کشور می‌شود.

این فهرست در اولین ماهی که از سال جدید گذشت، شامل این اسامی است:

داستان‌های جلد سخت پرفروش:

ـ «برلین خصوصی» نوشته جیمز پترسون و مارک سولیوان از انتشارات لیتل براون به قیمت 27.99 دلار

ـ «خاطره نور» نوشته رابرت جوردن و برندون ساندرسون از انتشارات تور به قیمت 34.99 دلار

ـ «تعلیق» نوشته رابرت کریس از انتشارات پوتنام به قیمت 27.95 دلار

ـ «دختر گمشده» نوشته گیلیان فیلین از انتشارات کراون و به قیمت 25 دلار

ـ «تا همیشه» نوشته کیم هریسون از انتشارت ‌هارپر وویاژر به قیمت 27 دلار

ـ «پنجمین قاتل» نوشته برد ملتزر از انتشارات گرند سنترال به قیمت 27.99 دلار

ـ «دهم دسامبر» نوشته جورج ساندرس از انتشارات رندوم ‌هاوس به قیمت 26 دلار

ـ  «قاچاقچی» نوشته جان گریشام از انتشارات دابلدی به قیمت 28.95 دلار

ـ «فهرست همسر» نوشت جانت ایوانوویچ از انتشارات سنت مارتین به قیمت 27.99 دلار

ـ «بردار تهدید» نوشته تام کلنسی از انتشارات پوتنام به قیمت 28.95 دلار

کتاب‌های غیرداستانی‌های جلد سخت پرفروش:

ـ «تکه: رژیم انقلابی» نوشته یان کی اسمیت از انتشارات سنت مارتین به قیمت 24.99 دلار

ـ «جهان محبوب من» نوشته سونیا سوتومایور از انتشارات ناپف به قیمت 27.95 دلار

ـ «فرانکونا»‌ نوشته تری فرانکونا از انتشارات اچ ‌ام ‌اچ به قیمت 28 دلار

ـ «کشتن کندی» نوشته بیل اورالی از انتشارت هنری‌هالت به قیمت 28 دلار

ـ «روشن شدن» نوشته لارنس رایت از انتشارات ناپف به قیمت 28.95 دلار

ـ «اعلام می‌کنم: 31 عهد برای صحبت کردن» نوشته جوئل اوستن از انتشارات فیت ووردز به قیمت 21.99 دلار

ـ «روز سخت» نوشته مارک اوون از انتشارات داتون به قیمت 26.95 دلار

ـ «سرآشپز 4 ساعته» نوشته تیموتی فریس از انتشارات نیو‌هاروست به قیمت 35 دلار

ـ «طرح» نوشته لین ـ جنت رسیتاس از انتشارات گرند سنترال به قیمت 25.99 دلار

ـ «توماس جفرسون» نوشته جان میچام از انتشارات رندوم‌ هاوس به قیمت 35 دلار

کد مطلب 1807042

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