به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، این فهرست که با ارایه آمار کتابفروشی‌های مستقل و کتابفروشی‌های زنجیره‌ای تهیه می‌شود، شامل تمام کتاب‌های فروخته شده در این کشور می‌شود.

این فهرست در اولین ماهی که از سال جدید گذشت، شامل این اسامی است:

داستان‌های جلد سخت پرفروش:

ـ «برلین خصوصی» نوشته جیمز پترسون و مارک سولیوان از انتشارات لیتل براون به قیمت 27.99 دلار

ـ «خاطره نور» نوشته رابرت جوردن و برندون ساندرسون از انتشارات تور به قیمت 34.99 دلار

ـ «تعلیق» نوشته رابرت کریس از انتشارات پوتنام به قیمت 27.95 دلار

ـ «دختر گمشده» نوشته گیلیان فیلین از انتشارات کراون و به قیمت 25 دلار

ـ «تا همیشه» نوشته کیم هریسون از انتشارت ‌هارپر وویاژر به قیمت 27 دلار

ـ «پنجمین قاتل» نوشته برد ملتزر از انتشارات گرند سنترال به قیمت 27.99 دلار

ـ «دهم دسامبر» نوشته جورج ساندرس از انتشارات رندوم ‌هاوس به قیمت 26 دلار

ـ «قاچاقچی» نوشته جان گریشام از انتشارات دابلدی به قیمت 28.95 دلار

ـ «فهرست همسر» نوشت جانت ایوانوویچ از انتشارات سنت مارتین به قیمت 27.99 دلار

ـ «بردار تهدید» نوشته تام کلنسی از انتشارات پوتنام به قیمت 28.95 دلار

کتاب‌های غیرداستانی‌های جلد سخت پرفروش:

ـ «تکه: رژیم انقلابی» نوشته یان کی اسمیت از انتشارات سنت مارتین به قیمت 24.99 دلار

ـ «جهان محبوب من» نوشته سونیا سوتومایور از انتشارات ناپف به قیمت 27.95 دلار

ـ «فرانکونا»‌ نوشته تری فرانکونا از انتشارات اچ ‌ام ‌اچ به قیمت 28 دلار

ـ «کشتن کندی» نوشته بیل اورالی از انتشارت هنری‌هالت به قیمت 28 دلار

ـ «روشن شدن» نوشته لارنس رایت از انتشارات ناپف به قیمت 28.95 دلار

ـ «اعلام می‌کنم: 31 عهد برای صحبت کردن» نوشته جوئل اوستن از انتشارات فیت ووردز به قیمت 21.99 دلار

ـ «روز سخت» نوشته مارک اوون از انتشارات داتون به قیمت 26.95 دلار

ـ «سرآشپز 4 ساعته» نوشته تیموتی فریس از انتشارات نیو‌هاروست به قیمت 35 دلار

ـ «طرح» نوشته لین ـ جنت رسیتاس از انتشارات گرند سنترال به قیمت 25.99 دلار

ـ «توماس جفرسون» نوشته جان میچام از انتشارات رندوم‌ هاوس به قیمت 35 دلار