نوری: دولت به جای اصرار بر ابقای مرتضوی در جهت مهار تورم پافشاری کند

غلامرضا نوری به عنوان دیگر نماینده استیضاح کننده اظهار داشت: برخی در کشور مطرح می کنند که طرح استیضاح وزیر کار موجب سوء استفاده بیگانگان می شود و اقتدار نظام را تضعیف می کند. این در حالی است که این اقدام مجلس عین اقتدار نظام است وامروز نظام جمهوری اسلامی به درجه ای رسیده است که این طرح موجب افزایش اقتدار نظام است.

وی ادامه داد: طرح استیضاح وزیر کار به نفع دولت است از این جهت که دولت خود را قانون مدار می داند و همچنین به نفع مجلس زیراکه مجلس را مقتدر نشان می دهد.

وی همچنین با انتقاد از رفتار دولت در اصرار به ابقای مرتضوی در تامین اجتماعی گفت: بهتر نبود دولت به جای برگزاری جلسات متعدد برای ابقای مرتضوی جلساتی را برای حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم و افزیش تولید و اشتغال در جامعه برگزار می کرد.

نوری ادامه داد: مگر نه اینکه قسمت قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور ریشه در قانون گریزی دارد. بنابراین طرح استیضاح وزیر کار هر چه بهتر برگزار شود زمینه ساز برپایی عدل در جامعه و پیاده کردن قانون می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین با اشاره به تخلفات مرتضوی در سال 88 که منجر به تعلیق او شد، گفت: اتفاقاتی که در بازداشتگاه کهریزک در سال 88 افتاد متعرض آبروی نظام و انقلاب شد و رهبری نیز در آن مقطع زمانی از میان آن همه فجایعی که اتفاق افتاد این اقدام را باعث هتک حرکت نظام دانستند و فرمودند که این گونه خطاها ضربه ای مهلک به پیکرده نظام است.

نوری ادامه داد: مقام معظم رهبری در آن مقطع زمانی فرمان دادند که بازداشت شدگان این بازداشتگاه به جای دیگر انتقال پیدا کنند اما این فرمان با بی توجهی مرتضوی که در آن زمان مسئولیت برعهده داشتند مواجه شد. بنابراین فرمان دیگری از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به بهبود وضعیت بازداشت شدگان داده شد و در نهایت به دلیل بی توجهی مرتضوی با حکم رئیس قوه قضاییه وی از سمت دادستانی خود تعلیق شد.

نماینده بستان آباد تصریح کرد: آیا سزای چنین افرادی که چنین رفتارهایی را از خود نشان دادند گماردن آنان به سمتها و پستهای دولتی است؟ آیا مجلس نباید در مقابل این رفتار بایستد؟

وی ادامه داد: دولت محترم علی رغم ممنوعیت هایی که برای قاضی تعلیق شده ایجاد شده بود وی را در سمتی مهم قرار دادند و مجلس نیز باید در مقابل این موضوع بایستد.