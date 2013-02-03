  1. ورزش
۱۵ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

مقدماتی جام ملت‌های آسیا/

زمین برفی برگزاری تمرین تیم ملی را به تاخیر انداخت

زمین برفی برگزاری تمرین تیم ملی را به تاخیر انداخت

سومین تمرین آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران پیش از رویارویی با لبنان به دلیل پوشیده بودن زمین چمن کمپ تیم‌های ملی از برف، با تاخیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی کادرفنی تیم ملی ایران قرار بود سومین جلسه تمرین آماده‌سازی ملی‌پوشان پیش از رویارویی با لبنان در مرحله انتخابی مسابقات جام ملت‌های آسیا 2015 - استرالیا از ساعت 11 امروز یکشنبه در کمپ تیم‌های ملی برگزار شود که به دلیل پوشیده بودن این زمین از برف، این تمرین حداقل با 30 دقیقه تاخیر آغاز می‌شود.

برپایه این گزارش، کادرفنی تیم ملی منتظر است تا وضعیت زمین چمن کمپ تیم‌های ملی مشخص شود. اگر این زمین برای تمرین کردن مناسب نباشد، این احتمال نیز وجود دارد محل برگزاری این تمرین تغییر کند.

هرچند امید نمازی و کادرفنی تیم ملی صبح امروز از زمین ورزشگاه راه‌آهن هم بازدید کردند تا تمرین تیم را در این مکان برگزار کنند اما شرایط زمین راه‌آهن هم برای انجام تمرین تیم ملی مناسب تشخیص داده نشد.

امید نمازی در این خصوص اعلام کرد با بررسی شرایط موجود و هماهنگی بین اعضای کادرفنی، تمرین تیم ملی ایران از ساعت 11:30 دقیقه در زمین کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1807057

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