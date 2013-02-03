به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نادر قاضی پورنماینده مردم ارومیه در نشست علنی امروز مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۸۶ قانون اساسی گفت: اگر امروز وزیر رأی نیاورد، دولت نیز باید مجدداً رأی اعتماد بگیرد و کابینه به طور کامل رأی اعتماد بگیرد.



نماینده مردم ارومیه در مجلس همچنین با اشاره به تأخیر دولت در ارایه لایحه بودجه گفت: با توجه به اینکه دولت تأخیر بسیار جدی در ارائه لایحه بودجه سال ۹۲ داشته است، درخواست داریم تا مجلس خود طرحی برای بودجه سال ۹۲ تهیه و آن را بررسی کند.



لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: بودجه از مواردی است که با طرح امکان پذیر نیست و مجلس نمی تواند به صورتی که شما می فرمایید عمل کند.