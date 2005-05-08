انعقاد 12 پروژه مشاركتي با 600 ميليارد تومان سرمايه گذاري در 11ماه//احداث تفرجگاه اكباتان با 45 ميليون دلار سرمايه خارجي

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، مهندس مددي در يك كنفرانس مطبوعاتي با خبرنگاران افزود: طي 11 ماه گذشته اين سازمان موفق به انعقاد 12 قرارداد مشاركتي به ارزش حدود 600 ميليارد تومان شده كه متراژ كل قراردادهاي منعقده بالغ بر 650 هزار مترمربع است و در مجموع از اين ميزان بالغ بر 300 هزارمتر مربع آن مساحت پاركينگ هاي مشاركتي است.

وي با اشاره به برخي از پروژه هاي مشاركتي در دست اجراي اين سازمان گفت: پروژه نگين انقلاب در تقاطع خيابان انقلاب و خيابان گرگان به منظور ساماندهي مراكز فروش خودروها در دست اجرا است .

مديرعامل سازمان مشاركت هاي مردمي و سرمايه گذاري شهر تهران احداث مجتمع مسافر در ترمينال جنوب را از ديگر طرح هاي اين سازمان دانست و تصرح كرد: با توجه به اينكه مردم از سرتاسر كشور براي خريد به بازار تهران مراجعه مي كنند و اين مركز از ترافيك سنگيني برخوردار است با احداث مجتمع مذكور ديگر نيازي به مراجعه به بازار تهران نيست بلكه شعباتي در اين مجتمع ايجاد و از همانجا محصولات و كالاهاي مورد نياز به صورت حضوري يا از طريق پست به متقاضايان تحويل مي شود.

وي در ادامه از پروژه الماس كريمخان بعنوان يكي از بي نظير ترين بناها به لحاظ استحكام و كيفيت ياد كرد و افزود: هدف ازاجراي اين پروژه ساماندهي جواهر فروشان است و در طراحي هاي آن مسايل ايمني ، حفاظتي و رفاه حال شهروندان مورد توجه قرار گرفته و پيش فروش واحد هاي آن تا يك ماه ديگر آغاز مي شود.

به گفته وي مساحت پروژه 9 هزار متر مربع و سطح زير بنا 85 هزار متر مربع است و 60 درصد اين پروژه متعلق به شهرداري و مابقي نيز به بخش خصوصي تعلق دارد.

مددي با تاكيد بر اينكه نوسازي بافت هاي فرسوده از طريق تجميع واحد ها در دستور كار سازمان قرار گرفته است ، تصريح كرد: حدود يك هكتار از بافت فرسوده اطراف خيابان استخر با احداث بلوك هاي ساختماني نوسازي مي شود كه فرآيند انعقاد قرار داد آن هفته آينده انجام خواهد شد.

وي با اشاره به عدم جذب حتي يك دلار سرمايه خارجي در دوره مديريت هاي شهري گذشته ، اضافه كرد: يكي از بانك هاي كشور مالزي 20 ميليون دلار از هزينه ساخت تفرجگاه اكباتان را تقبل كرده و قرارداد آن نيز در روزهاي آينده منعقد خواهد شد. ضمن اينكه در حال رايزني با يكي ديگر از بانك هاي مالزي هستيم تا 25 ميليون دلار ديگر را هم براي اين طرح اختصاص دهد، البته هيچ يك از اين مبالغ به صورت وام و فاينانس نيست بلكه دو طرف به صورت شراكتي پروژه را انجام مي دهند.

وي با اشاره به مدت زمان سه ساله احداث تفرجگاه ، افزود: با توجه به اينكه هزينه كلي اجراي طرح 64 ميليارد تومان برآورد شده است، پس از اجراي فاز اول آن كه با كمك 20ميليون دلار اوليه انجام مي شود با پيش فروش بخشي از طرح مقاديري از هزينه مورد نياز نيز از اين طريق تامين مي شود.

مديرعامل سازمان مشاركت هاي مردمي و سرمايه گذاري شهر تهران تصريح كرد: تفرجگاه اكباتان در زميني به مساحت 19 هكتار بين فاز يك و دو اكباتان با 14 هزار و 600 متر زيربنا شامل بخش هاي اداري ، تجاري ، پاركينگ طبقاتي ، رستوران مدرن ، مسجد ، فرهنگسرا و اماكن ورزشي احداث مي شود.

وي همچنين به استقبال 4 شركت داخلي و خارجي از مشاركت در اجراي طرح ساخت بناهاي پاي برج ميلاد گفت:هزينه كل پروژه هاي پاي برج در دو بخش خريد زمين و صدور مجوزها با عمليات اجرايي احداث آن حدود 400 ميليارد تومان برآورد شده است و با توجه به تقبل هزينه هاي مربوط به خريد زمين و مجوزها ، براي احداث بناها با يكي از شركت هاي مذكور پس از محاسبه توانمندي هاي فني ، مديريتي و مالي آنها قرارداد منعقد مي شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با آسيب شناسي روش هاي مشاركتي و به كارگيري سرمايه گذاران داخلي و خارجي در دستگاههاي دولتي ، گفت: در دستگاههاي دولتي نگرش نادرستي در خصوص شخص سرمايه گذار و جايگاهش وجود دارد و قراردادهاي مشاركتي بيشتر به شكل پيمانكاري است در نتيجه فقط در مدت چند سال 200 ميليارد دلار از سرمايه هاي ارزي كشور جذب امارات شده است.

مددي با اشاره به ماموريت سازمان مذكور در زمينه جذب مشاركت هاي مردمي و سرمايه گذاران براي اجراي طرح هاي عمراني و ارتقاي كيفيت خدمات در اين زمينه گفت: ما يك رابطه شراكتي با سرمايه گذاران ايجاد كرديم و فرد سرمايه گذار را در تمام طرح شريك خود مي دانيم نه يك فرد پيمانكار كه با بودجه ما بخواهد كاري بكند.